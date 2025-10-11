filipinas
Nuevo terremoto de magnitud 6,0 sacude el sur de Filipinas
Un terremoto de magnitud 6,0 sacudió la costa sur de Filipinas este sábado por la noche, reportó el Servicio Geológico de Estados Unidos (USGS).
Según el USGS, el sismo se registró a una profundidad de 59 kilómetros y a 10 kilómetros de la ciudad de Cagwait, en la provincia de Surigao del Sur, en la isla de Mindanao.