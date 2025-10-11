Santo Domingo 23°C/26°C thunderstorm with rain

Listin Diario El Lístin diario
Suscribete
EE.UU.

filipinas

Nuevo terremoto de magnitud 6,0 sacude el sur de Filipinas

Según el USGS, el sismo se registró a una profundidad de 59 kilómetros y a 10 kilómetros de la ciudad de Cagwait, en la provincia de Surigao del Sur, en la isla de Mindanao.

Daños dejados por terremoto de magnitud 7,4 que azotó el sur de Filipinas

Las autoridades inspeccionan un muro dañado y un automóvil frente a un centro comercial en la ciudad de Butuan, en la isla meridional de Mindanao, el 10 de octubre de 2025, tras un terremoto de magnitud 7,4 que azotó el sur de Filipinas.AFP

Avatar del Agencia AFP
Agencia AFPManila, Filipinas

Un terremoto de magnitud 6,0 sacudió la costa sur de Filipinas este sábado por la noche, reportó el Servicio Geológico de Estados Unidos (USGS).

Según el USGS, el sismo se registró a una profundidad de 59 kilómetros y a 10 kilómetros de la ciudad de Cagwait, en la provincia de Surigao del Sur, en la isla de Mindanao.

Tags relacionados