El oleaje de la tormenta Jerry afecta Puerto Rico mientras se aleja de las Islas Sotavento

Las lluvias torrenciales provocadas por la tormenta tropical Jerry seguían afectando este viernes a partes de las Islas de Sotavento, mientras el oleaje asociado al sistema comenzaba a impactar en las costas de Puerto Rico, informó el Centro Nacional de Huracanes (NHC, por sus siglas en inglés).

El sistema, que se desplaza hacia el norte, se encontraba según el más reciente boletín a unos 180 kilómetros (110 millas) al norte de las Islas de Sotavento del norte.

La agencia federal, con sede en Miami, advirtió de que el oleaje generado por la tormenta ya está afectando Puerto Rico, las Islas de Sotavento, Barlovento, y las Islas Vírgenes, creando condiciones de resaca y corrientes marinas peligrosas que podrían extenderse hacia el resto de las Antillas Mayores.

Las bandas externas del sistema podrían dejar entre 10 y 15 centímetros (4 a 6 pulgadas) de lluvia en Barbuda, y entre 5 y 10 centímetros (2 a 4 pulgadas) en otras islas de Sotavento y Vírgenes.

En Puerto Rico, el paso de humedad asociada a Jerry podría producir acumulaciones similares, con máximos aislados de hasta 15 centímetros (6 pulgadas).

El gobierno de Francia suspendió la alerta de tormenta tropical para Guadalupe y sus islas adyacentes, pero sigue vigente para San Bartolomé, San Martín y Sint Maarten, donde se esperan ráfagas intensas y lluvias que podrían generar inundaciones repentinas, especialmente en zonas urbanas o de terreno escarpado.

Según el pronóstico, Jerry continuará moviéndose al norte de las Islas de Sotavento durante la jornada y se alejará del área más tarde este viernes.

El NHC prevé que mantenga su intensidad actual, aunque podría fortalecerse levemente durante el fin de semana.

Jerry mantiene vientos máximos sostenidos de 85 kilómetros por hora (50 millas) y se mueve hacia el noroeste a 28 kilómetros por hora (17 millas).

Hasta ahora suman diez ciclones este año en el Atlántico: los huracanes Erin, Gabrielle, Humberto e Imelda, y las tormentas Andrea, Barry, Chantal, Dexter, Fernand y Jerry, de las que Chantal ha sido la única en tocar tierra este año en Estados Unidos, donde causó dos muertos en julio en Carolina del Norte.

La Administración Nacional Oceánica y Atmosférica (NOAA, en inglés) predijo una temporada ciclónica "superior a lo normal", al estimar entre 13 y 18 tormentas tropicales, de las que entre cinco y nueve podrían transformarse en huracanes.