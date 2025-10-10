Santo Domingo 23°C/26°C thunderstorm with rain

EE.UU.

La Casa Blanca anuncia que comenzaron los despidos de empleados públicos en EEUU

Un letrero de "cerrado" frente a los Archivos Nacionales, en el primer día de la suspensión de labores del gobierno de EEUU debido a la falta de financiamiento, ayer en Washington.

Agencia AFPWashington, Estados Unidos

La Casa Blanca dijo el viernes que las agencias federales habían empezado a realizar despidos a causa del cierre del gobierno estadounidense.

"Los RIF han comenzado", dijo en X Russ Vought, el jefe de la Oficina de Gestión y Presupuesto (OMB) de la Casa Blanca, en alusión a las denominadas "reducciones de personal" gubernamental. Un portavoz de la OMB confirmó a AFP que los despidos "han comenzado" en cantidades "sustanciales".

