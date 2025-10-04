Un tiroteo cerca de un suburbio de Houston deja dos niños muertos y otros dos en estado crítico

Dos niños murieron y dos más resultaron gravemente heridos en un tiroteo la madrugada del sábado cerca del suburbio de Angleton, Texas, en Houston, dijeron las autoridades.

La Oficina del Sheriff del Condado de Brazoria informó en una publicación de Facebook que los agentes respondieron a los reportes del tiroteo y encontraron a dos niños, de 13 y 4 años, muertos por disparos. Otros dos niños, de 8 y 9 años, fueron trasladados en helicóptero médico a un hospital y se encuentran en estado crítico.

"Afortunadamente, los dos niños heridos ahora se encuentran en condición estable", dijo Madison Polston, oficial de asuntos públicos del sheriff, en un correo electrónico el sábado.

Una mujer fue arrestada en relación con el tiroteo, dijo Polston. Los investigadores estaban trabajando para verificar el parentesco entre la mujer y los niños.

Los funcionarios dijeron que no existe ninguna amenaza constante para la comunidad.

Las autoridades no habían ofrecido otros detalles sobre dónde tuvo lugar el tiroteo o las circunstancias que lo provocaron, pero Polston dijo que su departamento esperaba tener una actualización con más detalles el sábado por la noche.

“Aunque aún se están revelando los detalles, la pérdida de dos niños de esta manera es una tragedia”, escribió la oficina del sheriff en la publicación de Facebook. “Nuestros pensamientos están con la familia y todos los afectados mientras seguimos aprendiendo más sobre esta desgarradora situación”.

Angleton es una ciudad de aproximadamente 19,500 habitantes y sede del condado de Brazoria. Se encuentra a unos 72 kilómetros (45 millas) al sur de Houston y forma parte del área metropolitana de Houston-The Woodlands-Sugar Land.