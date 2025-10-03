Santo Domingo 23°C/26°C thunderstorm with rain

Listin Diario El Lístin diario
Suscribete
EE.UU.

eeuu-venezuela

EEUU anuncia cuatro muertos tras nuevo ataque contra presunta narcolancha en el Caribe

La embarcación transportaba cantidades sustanciales de narcóticos con destino a Estados Unidos, indicó el jefe del Pentágono, Pete Hegseth

El Secretario de Guerra de EE. UU., Pete Hegseth, se dirige a altos mandos militares en la Base del Cuerpo de Marines de Quantico el 30 de septiembre de 2025 en Quantico, Virginia.

El Secretario de Guerra de EE. UU., Pete Hegseth, se dirige a altos mandos militares en la Base del Cuerpo de Marines de Quantico el 30 de septiembre de 2025 en Quantico, Virginia.Getty Images via AFP

Avatar del Agencia AFP
Agencia AFPWashington, Estados Unidos

El jefe del Pentágono, Pete Hegseth, anunció este viernes un nuevo ataque en el Caribe frente a la costa de Venezuela contra una presunta narcolancha, con un saldo de 4 muertos, en un mensaje en la red X.

"El ataque se realizó en aguas internacionales justo frente a la costa de Venezuela mientras la embarcación transportaba cantidades sustanciales de narcóticos con destino a Estados Unidos para envenenar a nuestra gente", indicó el comunicado, acompañado con un video.

Tags relacionados