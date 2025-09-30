Santo Domingo 23°C/26°C thunderstorm with rain

EE.UU.

crisis haitiana

Consejo de Seguridad de la ONU aprueba nueva fuerza antipandillas para Haití

La resolución presentada por Estados Unidos y Panamá contó con 12 votos a favor y tres abstenciones

Un policía keniano que forma parte de una fuerza multinacional respaldada por la ONU hace un gesto a los periodistas para que se muevan en Puerto Príncipe.(AP Foto/Odelyn Joseph)

Agencia AFPNaciones Unidas, Estados Unidos

El Consejo de Seguridad de la ONU aprobó el martes una resolución que transforma la Misión Multinacional de Seguridad (MMAS) en Haití en una fuerza mayor para combatir las pandillas, con el objetivo de frenar la violencia en el empobrecido país.

La resolución presentada por Estados Unidos y Panamá, que contó con 12 votos a favor y tres abstenciones, prevé la creación de una "nueva fuerza de represión de las bandas" criminales que tendrá un máximo de 5.500 uniformados, es decir cinco veces más que el personal que tenía la MMAS.

"La comunidad internacional está compartiendo la carga", afirmó uno de los promotores de la resolución, Mike Waltz, enviado de Washington ante la ONU.

