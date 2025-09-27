Trump ordena el envío de tropas contra inmigrantes a Portland, en el noroeste de EEUU

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, autorizó el sábado el despliegue de tropas en la ciudad de Portland, en el noroeste del país, en el marco del polémico uso interno de las fuerzas armadas para apoyar su ofensiva contra la inmigración.

El presidente republicano, que ya ha desplegado militares en Los Ángeles y Washington, amenazó a principios de septiembre con enviar la Guardia Nacional a Portland, la ciudad más grande del estado de Oregón.

"A solicitud de la secretaria de Seguridad Nacional, Kristi Noem, instruyo al secretario de Guerra, Pete Hegseth, a proporcionar todas las tropas necesarias para proteger a Portland, devastada por la guerra, y a todas nuestras instalaciones del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE) asediadas de los ataques de Antifa y otros terroristas nacionales", escribió Trump en su plataforma Truth Social.

"También autorizo el uso de fuerza total, si es necesario", añadió, sin especificar a qué se refería con "fuerza total".

Ni el alcalde Keith Wilson ni la gobernadora Tina Kotek, ambos demócratas, reaccionaron de inmediato el sábado.

Sin embargo, Wilson dio una conferencia de prensa el viernes para denunciar la llegada de agentes federales a las oficinas de control migratorio en Portland.

"No les pedimos que vinieran. Están aquí sin precedentes ni razón", comentó, calificando el despliegue de "espectáculo" y "distracción".

Desde su regreso a la Casa Blanca en enero, Trump ha priorizado la lucha contra la inmigración ilegal, por considerar que Estados Unidos vive una "invasión" de "criminales extranjeros", una ofensiva en la que el ICE es uno de los principales instrumentos.

Ciudad "santuario"

En todo el país ha habido protestas y acciones contra agentes de inmigración, en particular en las llamadas jurisdicciones "santuario", como Portland, que por disposición local no coordinan con las autoridades federales de inmigración.

En los últimos meses, el Departamento de Justicia ha iniciado procedimientos contra los estados "santuario" de Illinois, Nueva York y Colorado, así como contra las ciudades de Los Ángeles y Chicago, todos gobernados por demócratas.

La semana pasada, un hombre abrió fuego en una instalación del ICE en Dallas, en el que un detenido murió y dos resultaron gravemente heridos. Este fue el tercer ataque en menos de tres meses en Texas, un estado fronterizo con México.

Desde hace meses, Portland ha sido escenario de protestas en un centro del ICE en medio de la indignación por la represión de la inmigración ilegal.

En esa ciudad también hubo importantes enfrentamientos durante el primer mandato de Trump (2017-2021), en el punto álgido de las manifestaciones en demanda de justicia racial tras la muerte del afroestadounidense George Floyd a manos de un policía blanco en mayo de 2020.

El lunes, en respuesta al asesinato del activista ultraconservador Charlie Kirk el 10 de septiembre, Trump firmó el lunes un decreto que designa al movimiento "Antifa", que agrupa a grupos que se declaran antifascistas, como una "organización terrorista".

Sin conocer de inmediato el motivo de este asesinato, la derecha trumpista culpó rápidamente a la izquierda estadounidense del clima de violencia política en el país y habló de "terrorismo interno" de izquierda.

"Sedición terrorista"

La designación de "Antifa" generó preocupación entre los críticos de Trump, ya que podría utilizarse para reprimir cualquier disidencia en nombre de la seguridad nacional.

"Estamos presenciando una sedición terrorista nacional contra el gobierno federal", escribió el principal asesor de Trump, Stephen Miller, el viernes por la noche en X.

"Se utilizarán todos los recursos necesarios", agregó.

Esta decisión le sigue a una serie de medidas para militarizar algunas ciudades del país.

Hace dos semanas Trump firmó un decreto para desplegar la Guardia Nacional en Memphis, Tennessee, justificando su decisión en una "criminalidad" que, según él, afecta a esta ciudad.

Memphis, una metrópolis de mayoría negra, tiene un alcalde demócrata, en un estado gobernado por un republicano.

Los miembros de la Guardia Nacional son soldados de reserva entrenados para responder a desastres naturales, pero también pueden combatir en el extranjero.

Tras el despliegue en Los Ángeles en junio, donde también se envió personal activo del Cuerpo de Marines, se convocó a la Guardia Nacional a Washington, la capital federal, a mediados de agosto.

Trump también ha amenazado con enviar policías federales y militares a Chicago, Nueva York y Baltimore.