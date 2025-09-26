Santo Domingo 23°C/26°C thunderstorm with rain

Netanyahu dice que Israel "ha aplastado la mayor parte de la máquina terrorista de Hamas"

El Primer Ministro de Israel, Benjamín Netanyahu, se dirige a la Asamblea General de las Naciones Unidas (AGNU) en la sede de las Naciones Unidas el 26 de septiembre de 2025 en la ciudad de Nueva York.

El Primer Ministro de Israel, Benjamín Netanyahu, se dirige a la Asamblea General de las Naciones Unidas (AGNU) en la sede de las Naciones Unidas el 26 de septiembre de 2025 en la ciudad de Nueva York.Getty Images via AFP

Agencia AFP

El primer ministro israelí, Benjamin Netanyahu, declaró el viernes que su país ha "destruido la mayor parte de la máquina terrorista" del grupo armado palestino Hamás y que busca terminar el trabajo "lo más rápido posible" en Gaza.

En un discurso ante la Asamblea General de la ONU, Netanyahu celebró lo que describió como una serie de victorias estratégicas israelíes en el último año, que también incluyeron atacar el programa nuclear de Irán y asesinar al líder de Hezbolá, Hasán Nasralá, en Líbano.

