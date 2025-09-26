Netanyahu dice que Israel "ha aplastado la mayor parte de la máquina terrorista de Hamas"

El primer ministro israelí, Benjamin Netanyahu, declaró el viernes que su país ha "destruido la mayor parte de la máquina terrorista" del grupo armado palestino Hamás y que busca terminar el trabajo "lo más rápido posible" en Gaza.

En un discurso ante la Asamblea General de la ONU, Netanyahu celebró lo que describió como una serie de victorias estratégicas israelíes en el último año, que también incluyeron atacar el programa nuclear de Irán y asesinar al líder de Hezbolá, Hasán Nasralá, en Líbano.