Trump exige a la ONU investigar "sabotaje" tras problemas técnicos

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, exigió el miércoles que la ONU abra inmediatamente una "investigación" tras el "triple sabotaje" que aseguró haber sufrido al dirigirse a la Asamblea General anual del organismo.

Trump se quejó de una falla en la escalera mecánica a su llegada al edificio de las Naciones Unidas en Nueva York el martes, seguida de un problema con el teleprompter y con el sistema de sonido durante su discurso.

En una larga publicación en su plataforma Truth Social, Trump describió la serie de incidentes como "maliciosos", exigió el arresto de los responsables y afirmó que el Servicio Secreto investiga lo ocurrido.

"Esto no fue una coincidencia, fue un triple sabotaje en la ONU. Deberían avergonzarse", afirmó Trump.

"Envío una copia de esta carta al secretario general (de la ONU, Antonio Guterres) y exijo una investigación inmediata. No me extraña que Naciones Unidas no haya podido cumplir con la función para la que fue creada", apuntó.

Al llegar el martes a la sede de la ONU, el presidente de 79 años y la primera dama, Melania Trump, subieron por una escalera mecánica, pero el aparato se detuvo bruscamente, obligándolos a seguir a pie. Luego, al comenzar su discurso, el teleprompter del mandatario no funcionaba.

Trump dedicó gran parte del resto de su alocución a criticar duramente al organismo mundial, acusándolo de financiar la migración ilegal que estaba convirtiendo a los países occidentales en un "infierno" y de no apoyar sus esfuerzos de paz en Gaza y Ucrania.

Aunque Trump pareció bromear inicialmente sobre los incidentes, su tono se endureció el miércoles y dijo que la parada de la escalera mecánica podría haber sido un "verdadero desastre".

"Es increíble que Melania y yo no nos cayéramos de bruces sobre los bordes afilados de esos escalones de acero", afirmó.

Trump deploró que el teleprompter no funcionara durante los primeros 15 minutos de su intervención y que el sonido en el auditorio de la ONU estuviera apagado.

El presidente estadounidense pidió que se guardaran las grabaciones de seguridad de la escalera mecánica.

La ONU no reaccionó de inmediato a la furibunda declaración de Trump, pero el martes insistió en todo había sido accidental y atribuyó parte de la responsabilidad al personal de la Casa Blanca.

Un camarógrafo de la delegación estadounidense "podría haber activado inadvertidamente el sistema de seguridad" de la escalera mecánica, provocando su parada, declaró Stéphane Dujarric, portavoz de Guterres.

"Respecto al teleprompter, no tenemos comentarios, ya que el teleprompter del presidente estadounidense es operado por la Casa Blanca", agregó.