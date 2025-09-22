MDSTC: El centro de entrenamiento en Miami que teje cooperación policial con el Caribe

El Miami-Dade Sheriff’s Training Center (MDSTC) se ha consolidado como un nodo de capacitación policial para Estados Unidos y el extranjero, formando en distintas áreas a personal policial y militar de distintos países latinoamericanos y del Caribe.

El equipo directivo detalló a este medio cómo opera el centro, qué cursos ofrece y cómo se articula con el “Bureau of International Narcotics and Law Enforcement Affairs (INL)” del Departamento de Estado para entrenar a fuerzas de América Latina y el Caribe.

¿Qué es el MDSTC?

El MDSTC es la unidad especializada de formación, con más de 3,000 agentes juramentados y 1,000 civiles. Desde su campus en Doral dispone de rango de tiro, casa táctica de tiro, aulas inteligentes, laboratorios, piscina y simuladores de uso de la fuerza, y coordina cientos de cursos al año, incluidos módulos avanzados para policías extranjeros, categoría en la cual entran naciones como Haití, Colombia, Guatemala, Costa Rica, entre otras.

Según explicó el sargento Oscar Pla, para la cooperación internacional interviene el INL quienes definen, a través de las secciones que tienen en embajadas de EE. UU., qué países y qué contenidos se financian.

De acuerdo al sargento, los pedidos llegan a Washington y se distribuyen entre más de 50 socios ejecutores en EE. UU, siendo el MDSTC es uno de ellos con mayor valoración por el continente americano dada La proximidad geográfica, la capacidad de impartir cursos en español y la infraestructura del centro.

De acuerdo con la presentación, la metodología no “exporta” un modelo policial: “Comparte conceptos y mejores prácticas para que cada fuerza los adapte a sus leyes y protocolos”. Las relaciones más intensas recientes han sido con Colombia y México —por volumen de financiamiento— y con países centroamericanos a través de cursos de patrullaje, gestión de crisis y primeros auxilios tácticos.

El Caribe

Al preguntar por República Dominicana, el sargento explicó que no ha entrenado directamente a fuerzas policiales dominicanas, pero sí recibió una delegación de senadores y diputados para discutir reforma policial, con participación de la actual sheriff como presentadora principal.

“Dado el rol de RD como país de tránsito en el Caribe, la ventana natural para cooperación pasa por cursos de investigación avanzada, interdicción marítima, puertos/contenerización, trata de personas y análisis de uso de fuerza con revisión de "body-cams" y "de-escalation", áreas donde el centro tiene catálogo activo”, específico.

Dónde si se han impartido capacitaciones es en Haití siendo el primer país con el que el programa del centro operó en 2013. Sin embargo, con la degradación de la seguridad, Pla dijo que “hoy los desplazamientos son difíciles”, pero el contacto se mantiene vía INL.

“En la práctica, unidades como BLTS (brigada antinarcóticos) y SWAT de la Policía Nacional de Haití (HNP) siguen siendo los pilares operativos, pese a recursos limitados y sobrecarga”, explicó. Informes recientes ante la ONU confirman esa debilidad de capacidades y la urgencia de apoyo externo sostenido.

Por otro lado, el MDSO subrayó dos pilares con valor para el Caribe: Uso de la fuerza con control ex-post revisando cada incidente por supervisores, con soporte de cámaras corporales y primeros auxilios tácticos obligatorios, debiendo de prestar ayuda inmediata —a civiles, sospechosos y agentes— hasta la llegada de rescate, con torniquetes y protocolos de hemorragias.