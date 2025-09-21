RD y Colombia "socios" en narcotráfico de cocaína hacia Estados Unidos

Un agente de la Administración de Control de Drogas (DEA) con el cual conversó este medio, confirmó que el Estado de Florida, Estados Unidos, sigue recibiendo grandes volúmenes de cocaína por el Caribe, específicamente desde República Dominicana y Haití.

Tanto RD como su vecino país fueron catalogados como puntos de transbordo clave, teniendo como principal socio en estas actividades ilícitas a Colombia, quien el mayor productor de la cocaína que ingresa a los Estados Unidos, según la DEA.

El agente describió la relación entre República Dominicana y Colombia como de socios comerciales en materia de narcotráfico para el ingreso de cocaína, mayormente al territorio de Florida, que luego se distribuye a distintos puntos de los Estados Unidos.

El diagnóstico va de la mano con los últimos datos de la Organización de las Naciones Unidas (ONU) y los reportes del gobierno estadounidense, señalando que la oferta de cocaína alcanzó máximos, los precios mayoristas en el sur de Florida son bajos y la presión interdictiva se concentra en un corredor marítimo que une Colombia, Venezuela y el Caribe con la costa de Florida.

República Dominicana, según el funcionario, ha sido históricamente un punto de transbordo significativo hacia Estados Unidos de cocaína, debido al “rol logístico” que tiene el país por su posición, puertos y conexiones con rutas aéreas y marítimas. No obstante, admitió que han existido esfuerzos de contención para hacerle frente a esta situación.

A pesar de que no hay evidencia de grandes producciones de cocaína en el país, la relación con productores o narcotraficantes colombianos que, según reportes de la propia oficina, envían el 90 por ciento de los narcóticos de este tipo que ingresan a Estados Unidos, creó una ruta de contrabando que también incluye a Puerto Rico y otros territorios de la zona.

En ese sentido, el funcionario confirmó que la oficina de la DEA en Miami coloca a la cocaína como la droga número uno en las incautaciones analizadas en Florida, por encima de narcóticos que tienen una tendencia creciente, como la metanfetamina y el fentanilo.

Mayor tránsito de droga

Recientemente, el Gobierno de los Estados Unidos volvió a incluir a República Dominicana en su determinación presidencial sobre los países de mayor tránsito de drogas o de producción ilícita de sustancias, correspondiente al año fiscal 2025-2026.

A través de un comunicado de prensa oficial del Departamento de Estado, el gobierno de Donald Trump colocó a República Dominicana dentro de una lista de 23 países que también son calificados como un punto estratégico para el tránsito de sustancias ilícitas.

No obstante, el comunicado aclara que estar en esta lista “no necesariamente refleja los esfuerzos de los gobiernos para combatir las drogas o el nivel de cooperación con los Estados Unidos”.

Asimismo, dice que las razones para ser colocados en esta lista se debe a que los países mencionados tienen una combinación de factores geográficos, comerciales y económicos que permiten que las sustancias ilícitas o personas que las elaboran, tengan facilidades para su tránsito o producción.