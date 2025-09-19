Trump introducirá el pago obligatorio de US$ 100 mil para obtener los visados H-1B

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, prevé introducir un pago obligatorio de cien mil dólares como requisito para obtener el visado para profesionales cualificados H-1B, según una información que ha compartido este viernes la portavoz de la Casa Blanca, Karoline Leavitt.

Leavitt compartió en la red social X un reporte de hoy de la agencia Bloomberg en el que se asegura que el Gobierno estadounidense va a exigir dicho monto con el argumento de que el abuso en las solicitudes y concesiones de este permiso de trabajo ha limitado el acceso de ciudadanos estadounidenses a determinados empleos.

Trump tendría previsto incluir estos requisitos en una proclamación que podría firmar hoy viernes, asegura el artículo, que cita fuentes del Gobierno estadounidense que reclaman anonimato.

El H-1B es un visado de no inmigrante que permite a empleadores de EE.UU. contratar temporalmente a trabajadores extranjeros en ocupaciones especializadas y ha sido empleado muy frecuentemente en años recientes por empresas del sector tecnológico como, por ejemplo, las que controla el magnate Elon Musk.

Según el reporte, Trump estaría también planeando pedir a la secretaria de Empleo, Lori Chavez-DeRemer, revisar los niveles salariales asociados al programa H-1B, con el fin de evitar que los salarios de los empleados estadounidenses se vean afectados con recortes a la baja.