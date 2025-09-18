Rusia: Capturan agentes de inteligencia ucraniana, uno de ellos disfrazado de anciana

El Servicio Federal de Seguridad de Rusia (FSB) desmanteló hoy en San Petersburgo una red de agentes de los servicios de la inteligencia ucraniana, uno de los cuales se disfrazó de anciana para colocar una bomba en el automóvil de un empresario ruso.

Según informó la entidad en su portal oficial, la red estaba integrada por tres ciudadanos rusos nacidos en 1993, 1994 y 2006, "involucrados en los preparativos de un atentado terrorista contra el director de una empresa del complejo militar industrial por medio de la explosión de su automóvil con un artefacto explosivo de fabricación artesanal.

El encargado de colocar la bomba se disfrazó de anciana, bastón incluido, y fue detenido tras dejarla en el automóvil, señaló el FSB, que publicó vídeo y fotos.

"Siguiendo indicaciones del miembro de la organización terrorista ucraniana dirigida por la dirección de inteligencia del Ministerio de Defensa de Ucrania, dos detenidas vigilaron el objetivo y estudiaron el terreno cerca de su vivienda y, por medio de un escondite en uno de los cementerios de San Petersburgo, entregaron el artefacto explosivo al ejecutor", indicó el FSB.

Con el fin de borrar las pistas, el ejecutor se vistió de mujer y se dirigió al lugar del atentado, donde fue capturado por los agentes del servicio tras colocar la bomba.

Los implicados ya admitieron su participación durante los interrogatorios, tras lo cual el FSB incoó causas penales por preparativos para un atentado terrorista y tráfico ilegal de sustancias y artefactos explosivos.

Además, a estas se podrían sumar otras causas penales, como participación en un grupo terrorista y alta traición, que podrían costarles penas de 20 años hasta cadena perpetua.