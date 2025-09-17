Reserva Federal de los Estados Unidos recorta tasa de interés en 25 puntos

La Reserva Federal recortó este miércoles su tasa de interés en 25 puntos, y proyectó que hará otros dos recortes este año debido a las bajas ganancias del mercado laboral en Estados Unidos.

Este es el primer recorte que la Reserva Federal realiza en 2025, señalando el aumento de la inflación y que que el crecimiento de la actividad económica se moderó en la primera mitad del año.

El Comité Federal de Mercado Abierto declaró que "en apoyo a sus objetivos y en vista del cambio en el equilibrio de riesgos, el comité decidió reducir el rango objetivo de los fondos federales en un cuarto de punto porcentual para llegar a entre 4 y 4,25 por ciento".

En un comunicado, el FOMC sostuvo que al considerar ajustes adicionales al rango objetivo para la tasa de los fondos federales, el comité evaluará los datos entrantes, la perspectiva de la evolución y el equilibrio de riesgos.

En un comunicado, señalaron que los 12 miembros del FOMC, incluyendo a Lisa Cook y Stephen Miran, asistieron a la reunión. Aunque 11 miembros votaron a favor del recorte de 25 puntos base, Miran votó en contra de la acción y se pronunció por un recorte de 50 puntos base.

Mientras que, el lunes, la corte federal de apelaciones rechazó el intento del presidente Donald Trump por destituir a la gobernadora de la Reserva Federal, Lisa Cook, apenas unas horas antes de que comenzara la reunión de dos días de la Fed.