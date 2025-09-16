Perseguirán pena de muerte para el responsable del asesinato de Charlie Kirk

Tyler Robinson, sospechoso de asesinar al activista de derecha estadounidense Charlie Kirk, compareció por primera vez ante la justicia este martes, cuando fue acusado de homicidio agravado, cargo que podría rendirle la pena de muerte.

Kirk, de 31 años y un cercano aliado al presidente Donald Trump, murió baleado el 10 de septiembre durante un evento en una universidad de Utah. Era el fundador del grupo político juvenil conservador Turning Point USA.

Charlie KirkFuente externa

Según las autoridades, Robinson, de 22 años, utilizó un rifle con mira telescópica para matar a Kirk de un tiro en el cuello desde un tejado. Fue arrestado cuando se entregó a las autoridades, después de 33 horas de persecución.

Robinson, quien este martes fue acusado de siete cargos, incluyendo el de homicidio agravado, se comparó a su primera audiencia judicial que transcurrió de forma virtual.

Desde la cárcel del condado de Utah, donde permanece sin derecho a prometida, el joven apareció en cámara con un chaleco verde antisuicidio, y luciendo una incipiente barba.

Observó prácticamente inmóvil todo el procedimiento que se extendió por casi quince minutos, apenas asintiendo levemente cuando el juez Tony Graf se dirigió a él.

Graf anunció que la próxima audiencia del caso será el 29 de septiembre, también virtual, y que le asignará un abogado a Robinson, quien no tiene representación legal.

"Capital de Ofensa"

Más temprano, la Fiscalía oficializó su acusación con siete cargos contra Robinson, incluido homicidio agravado.

"(Es) una ofensa capital, por saber intencionalmente que causaría la muerte de Charlie Kirk bajo circunstancias que causaron un gran riesgo de muerte a otros", dijo en rueda de prensa el fiscal Jeff Gray.

Gray además notificó que su despacho perseguirá la pena de muerte como castigo, caso Robinson sea encontrado culpable.

"No tomo esta decisión de forma ligera, y es una decisión que tomé de forma independiente como fiscal del condado, basada apenas en la evidencia disponible y en las circunstancias y naturaleza del crimen", añadió.

El fiscal precisó que encontraron ADN en el gatillo del arma recuperada por las autoridades, además de evidencia proporcionada por el compañero de apartamento de Robinson, quien colabora con la justicia.

Esta foto, publicada por la Oficina del Gobernador de Utah el viernes 12 de septiembre de 2025, muestra a Tyler Robinson. (Oficina del Gobernador de Utah vía AP)AP

El compañero de apartamento informó a los investigadores que Robinson le dijo en un intercambio de mensajes que habría dejado un mensaje debajo de su teclado en el que denotaba su intención de asesinar al activista, dijo Gray.

"Tengo la oportunidad de eliminar a Charlie Kirk, y la voy a tomar", reza la nota, de acuerdo con el fiscal.

La persona refirió además que Robinson le habría confesado el crimen en la misma conversación.

"¿Por qué lo hice?", dijo el fiscal Gray citando los mensajes de Robinson. "Estaba harto de su odio (refiriéndose a Charlie Kirk). Hay odio que no puede negociarse".

Robinson se entregó la noche del jueves a las autoridades gracias a la mediación de su familia.

Kirk, casado con Erika Kirk y padre de dos niños, utilizaba habitualmente TikTok, Instagram y YouTube para difundir sus puntos de vista conservadores, incluidas duras críticas al movimiento por los derechos transgénero.

También difundió fragmentos de sus interacciones en debates durante sus numerosos eventos universitarios.

El director del FBI, Kash Patel, ha sido severamente criticado por su gestión tras el crimen, incluso por anunciar demasiado rápido la captura de otro sospechoso que fue liberado dos horas después.

La Casa Blanca dijo el lunes que perseguirá un supuesto "movimiento terrorista doméstico" de izquierda tras el asesinato del influencer, lo que despertó preocupaciones de que pueda ser utilizado para silenciar a opositores políticos.