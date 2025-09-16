Jóvenes demandan a Trump por el cambio climático

Aire cargado de humo que llena sus pulmones, inundaciones que amenazan sus hogares y un calor debilitante: un grupo de jóvenes estadounidenses testificó el martes que la iniciativa del presidente Donald Trump de impulsar los combustibles fósiles está pisoteando sus derechos inalienables.

El caso Lighthiser contra Trump es un ejemplo de una creciente tendencia mundial a utilizar acciones legales como herramienta para impulsar acciones sobre el calentamiento planetario en medio de la inercia política o la hostilidad abierta.

Lo que está en juego son tres órdenes ejecutivas que juntas buscan "liberar" el desarrollo de los combustibles fósiles a expensas de la energía renovable.

También están impugnando las acciones del gobierno que socavan la ciencia climática federal, desde el despido de científicos hasta la eliminación de informes críticos.

Se inició una audiencia de dos días en un tribunal federal en Missoula, Montana, donde Julia Olson, abogada principal de los 22 demandantes, enmarcó la disputa como una prueba constitucional.

"¿La Constitución de los Estados Unidos protege contra los abusos de poder del ejecutivo mediante órdenes ejecutivas que privan a niños y jóvenes de sus derechos fundamentales a la vida y a sus libertades?", preguntó.

Michael Sawyer, representante de la administración Trump, respondió que el caso en sí mismo socavaba la democracia.

"Esta es, en esencia, una demanda antidemocrática", argumentó.

"Acabamos de celebrar elecciones. Uno de los principales problemas en esas elecciones fue la contraposición de perspectivas sobre emisiones y política energética, y ahora están interviniendo y pidiendo al tribunal que anule los resultados", dijo.

- Testigos interrogados -

La atención se centró entonces en los jóvenes demandantes, representados por la organización sin fines de lucro Our Children's Trust, quienes describieron cómo el cambio climático está transformando sus vidas.

JM, una adolescente de Livingston, Montana, dijo que incluso en su corta vida ha visto disminuir las nevadas, prolongarse las temporadas de incendios forestales y empeorar las inundaciones.

Un incendio obligó a su familia a evacuar y ella recuerda haber empacado sus juguetes de peluche y haberse preocupado por los animales de la familia.

"El solo hecho de haber vivido eso desde muy joven despertó en mí el miedo a los incendios forestales", dijo.

Otro demandante, Joseph Lee, de 19 años, recordó los incendios forestales en California el año pasado que destruyeron la casa de un amigo.

"No sé si yo seré el próximo. ¿Mis padres estarán a salvo?", dijo ante el tribunal.

Cuando se le preguntó por qué decidió participar en la demanda, Lee, quien estuvo hospitalizado por un golpe de calor que casi le provocó una falla orgánica, dijo: "Un futuro mejor es posible".

Los jóvenes enfrentaron un duro interrogatorio por parte de los abogados del gobierno, quienes interrogaron a JM sobre la decisión de su familia de mantener tres caballos, argumentando que criarlos contribuía a las emisiones de gases de efecto invernadero e insinuando que ella estaba siendo hipócrita.

- Probabilidades bajas -

El martes también subieron al estrado testigos expertos, entre ellos el reconocido científico climático Steven Running, que compartió el Premio Nobel de la Paz 2007 por ser coautor de un importante informe de la ONU sobre el clima, y el ex funcionario de alto rango de la Casa Blanca John Podesta.

"En su opinión experta, ¿se agravarían sus daños si se liberara más combustibles fósiles bajo estas órdenes ejecutivas?", preguntó Olson a Running.

"Sin lugar a dudas", respondió.

Los demandantes buscan una orden judicial preliminar que podría abrir la puerta a un juicio completo.

El gobierno federal, junto con 19 estados de tendencia conservadora y el territorio de Guam, quiere que el caso sea desestimado, pero no ha llamado a sus propios testigos.

Los demandantes esperan aprovechar las recientes victorias a nivel estatal: un fallo de Montana de 2023 que determinó que los permisos de petróleo y gas violaban el derecho constitucional del estado a un medio ambiente limpio, y un acuerdo de Hawaii de 2024 que exige una descarbonización más rápida de su sector de transporte.

Sin embargo, a nivel federal, el historial es desolador. El caso emblemático de 2015, Juliana contra Estados Unidos, fue desestimado después de que la Corte Suprema rechazara escuchar una apelación a principios de este año.

Durante el interrogatorio, el abogado del gobierno, Sawyer, presionó a Podesta por haber argumentado previamente contra Juliana cuando servía en el gobierno.

Pero Podesta replicó que, si bien el caso Juliana era demasiado amplio y habría requerido revertir cinco décadas de políticas, en el nuevo caso el "remedio es directo y limitado": "Retirar acciones específicas que están afectando gravemente a estos niños y que tendrán un impacto directo en sus vidas".

Queda por ver si este argumento central, clave para el caso del demandante, tiene fundamento.

La jueza Dana Christensen, designada por Obama y con antecedentes de fallos a favor del medio ambiente, preside el tribunal, pero incluso si los demandantes logran una victoria, el caso podría llegar a la Corte Suprema dominada por los conservadores.