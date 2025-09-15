Subcomisionada de Prisiones es acusada de estafa y falsificación

Wendy García, la subcomisionada de prisiones de la ciudad de Nueva York, enfrenta acusaciones de estafa, robo de identidad y falsificación de acuerdo con The New York Daily News.

En la misma acusación figura su compañero sentimental, Nathaniel Rojas, a quien el buró de Inmigración y Aduanas (ICE) detuvo y tiene en proceso de deportación.

La acusación contra García fue depositada por el hermano de su novio, Eddy Rojas.

De acuerdo a la acusación Nathaniel y Wendy usaron el nombre y los documentos de Eddy para comprar un Mercedez Benz por US$ 36,000, además de que le hicieron una cuenta que pasa de US$ 37,000 con el sistema de paso rápido de los peajes.

De inmediato no fue posible obtener reacciones ni de García.

Todavía las autoridades no se han referido a García, The New York Daily News, quien primero publicó la historia dijo que el NYPD no ofreció explicaciones en torno a si arrestarían o no a García, incluida en la querella presentada por el hermano de su novio.

La subsecretaria del Departamento de Seguridad Interna, Tricia McLaughlin, describió a Rojas como un “extranjero criminal de la República Dominicana”.

“Una tarjeta verde es un privilegio, no un derecho y bajo las leyes de nuestra nación, nuestro Gobierno tiene la autoridad de revocar la tarjeta verde si nuestras leyes han sido violadas y abusadas”, agregó McLaughlin.

“Su historia delictiva incluye condenas criminales, hurto mayor, conducir intoxicado con un pasajero a bordo que tenía menos de 16 años, robo de identidad y robo al detalle. Este extranjero criminal está bajo custodia de ICE pendiente de los procedimientos de removerlo”, dijo la subsecretaria de Seguridad Interna.