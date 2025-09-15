Desmienten la muerte de la esposa de un exprimer ministro nepalí atacada en las protestas

Fuentes médicas autorizadas de Nepal confirmaron que Rajya Laxmi Chitrakar, esposa del ex primer ministro Jhalanath Khanal, se encuentra con vida, aunque en estado crítico, corrigiendo de forma oficial las informaciones de su muerte hecha por algunos de sus médicos la semana pasada durante la caótica insurrección que derrocó al Gobierno.

Chitrakar, que sufrió graves quemaduras cuando su residencia fue incendiada por manifestantes, fue dada por muerta por fuentes hospitalarias el pasado martes. "Sigue en la UCI en condición crítica, pero no ha fallecido", afirmó a EFE Kiran Nakarmi, director del Hospital de Kirtipur, poniendo fin a los reportes contradictorios.

La agresión se produjo en el marco de una violenta revuelta liderada por el movimiento juvenil autodenominado "Generación Z" que forzó la dimisión del Gobierno. Las protestas, justificadas como un rechazo a la corrupción de la élite política, dejaron un saldo oficial de 72 muertos y más de doscientos heridos graves.

Durante el estallido, la residencia del entonces primer ministro K. P. Sharma Oli fue reducida a cenizas, mientras que otros líderes como el exmandatario Sher Bahadur Deuba y su esposa, la ministra de Exteriores Arzu Rana Deuba, también fueron agredidos.

La insurrección culminó con el incendio de edificios clave como el Parlamento, la Oficina de la Presidencia y el Tribunal Supremo, dejando al país en una situación de devastación.

El pasado viernes, Sushila Karki fue designada como primera ministra interina. Este lunes, su nuevo Gobierno comenzó a restablecer servicios básicos con ministerios reubicados en sedes provisionales y tribunales operando en carpas, mientras arranca la evaluación de los daños y un plan de reconstrucción a largo plazo.