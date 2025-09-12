Trump a Puntin: se está agotando "rápidamente" la paciencia

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump dijo el viernes que se le está "agotando rápidamente" la paciencia con Vladimir Putin, y mencionó la posibilidad de sanciones contra los bancos y el sector petrolero rusos.

"Está agotándose y agotándose rápidamente, pero se necesitan dos para bailar tango", dijo Trump ante la pregunta de si su paciencia estaba siendo puesta a prueba por la negativa del mandatario ruso a poner fin al conflicto en Ucrania.

"Es asombroso. Cuando Putin quería hacerlo, (el presidente ucraniano Volodimir) Zelenski no quería. Cuando Zelenski quería hacerlo, Putin no quería. Ahora Zelenski quiere y Putin es una incógnita. Vamos a tener que intervenir de manera muy, muy fuerte", agregó a Fox News.

Consultado sobre el ingreso de drones rusos a Polonia esta semana, Trump declaró: "No quiero defender a nadie pero fueron abatidos".

El jueves Trump se distanció de las protestas de los países europeos miembros de la OTAN al considerar que tal vez los drones ingresaron al espacio aéreo polaco por error.

Sobre eventuales sanciones a Rusia, explicó que apuntarían "contra los bancos y el petróleo también, y los aranceles".