Trump niega haber firmado supuesta carta a Jeffrey Epstein

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, afirmó este martes que no es su firma la que aparece en una supuesta carta de cumpleaños dirigida al delincuente sexual Jeffrey Epstein, un día después de que la oposición demócrata la hiciera pública.

"No es mi firma y no es la forma en la que hablo, quien me conoce hace mucho sabe que no es la manera en la que me expreso. Es absurdo", dijo el presidente a reporteros en los exteriores de un restaurante en Washington, en su primera reacción pública tras la difusión de esta carta de 2003.

La carta, un mensaje mecanografiado insertado en el contorno dibujado de una mujer desnuda, con la supuesta firma de Trump en el lugar de su vello púbico, fue una de las muchas notas enviadas por los amigos de Epstein que fue compilado por su exsocia Ghislaine Maxwell -que cumple una condena de 20 años de prisión- con ocasión de su cumpleaños 50.

El lunes, el Comité de Supervisión de la Cámara publicó una copia del libro y otros archivos personales citados del patrimonio de Epstein.

"Es un sinsentido. Y, francamente, están perdiendo su tiempo", dijo Trump a periodistas en Washington.

La carta consiste en un breve diálogo entre "Donald" y "Jeffrey", con el primero en un momento comentando que "los enigmas nunca envejecen".

Termina con Donald deseándole a Jeffrey un feliz cumpleaños, agregando: "Que cada día sea otro maravilloso secreto".

La Casa Blanca se declaró este martes favorable a recurrir a expertos en grafología para examinar las firmas atribuidas a Donald Trump en los documentos que lo vinculan con el delincuente sexual.

Epstein murió en prisión en 2019 antes de ser juzgado por delitos sexuales.

"Por supuesto que lo apoyaremos", respondió la portavoz de la Casa Blanca, Karoline Leavitt, durante una rueda de prensa el martes, ante la pregunta sobre un posible recurso a grafólogos.

"El presidente tiene una de las firmas más conocidas del mundo, y así ha sido desde hace muchísimos años", dijo la portavoz de la Casa Blanca, ante la divulgación de la carta.

"El presidente no escribió esa carta. No firmó esa carta", repitió Leavitt en dos ocasiones. Agregó que Trump confía en "un desenlace favorable de este asunto".

Otro documento hecho público este lunes es una foto en la que Jeffrey Epstein aparece con varias personas sosteniendo un cheque gigante de 22,500 dólares visiblemente firmado con el nombre de Donald Trump ('DJTRUMP'), acompañado de un texto que alude a la "venta" de una mujer "completamente devaluada" a este último.

"¿Han visto la firma en ese cheque?", lanzó Karoline Leavitt. "Esa no es la firma de Donald Trump. Absolutamente no. El presidente no firmó ese cheque", insistió.

El caso Epstein envenena desde hace muchas semanas la presidencia de Donald Trump, en particular entre su base partidista más fiel, que se nutre de teorías conspirativas según las cuales Jeffrey Epstein habría sido asesinado para impedirle implicar a personalidades de primer plano, y reprocha al presidente republicano la falta de transparencia en la gestión de este caso.