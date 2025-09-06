Santo Domingo 23°C/26°C thunderstorm with rain

Listin Diario El Lístin diario
Suscribete
EE.UU.

tormenta en Nueva York

Emiten aviso de tormenta severa en Nueva York, con posibles tornados e inundaciones

El aviso está activo hasta las 20:00 horas en los distritos del Bronx y Manhattan y en otros condados como Putnam, Nassau o Rockland, y también se extiende a algunas zonas de Nueva Jersey, Connecticut y Pensilvania.

Un letrero afuera de la Bolsa de Valores de Nueva York marca la intersección de las calles Wall y Broad.

La intersección de las calles Wall y Broad en Nueva York.AFP

Avatar del Agencia EFE
Agencia EFENueva York, Estados Unidos 

El Servicio Nacional de Meteorología (NWS, en inglés) emitió este sábado un aviso de tormentas severas en el estado de Nueva York y alertó de posibles tornados e inundaciones.

"Se advierten múltiples tormentas eléctricas que se aproximan al área metropolitana de Nueva York. Las ráfagas de viento superiores a 93 kilómetros por hora indican una tormenta preocupante, con rayos y fuertes lluvias", alertó el departamento de la agencia en Nueva York en su perfil de X.

El aviso está activo hasta las 20:00 horas en los distritos del Bronx y Manhattan y en otros condados como Putnam, Nassau o Rockland, y también se extiende a algunas zonas de Nueva Jersey, Connecticut y Pensilvania.

Según el NWS, el sistema de tormentas podría causar tornados aislados y granizo del tamaño de monedas de 25 centavos.

Tags relacionados