Elon Musk quiere pagar demandas contra funcionarios británicos por las redes de pederastia

Elon Musk se ha ofrecido este martes a financiar demandas contra funcionarios que supuestamente hayan sido negligentes a la hora de denunciar a bandas que seducen a menores con fines de abuso sexual en el Reino Unido, un caso que durante meses el magnate estadounidense pidió investigar.

"Me gustaría ayudar a financiar acciones legales contra funcionarios corruptos que ayudaron e instigaron la violación de Gran Bretaña, de acuerdo con la investigación oficial del gobierno", escribió hoy Musk en un mensaje en su red social X.

Musk pide que aquellos interesados en su iniciativa respondan a su mensaje, en el que comparte una mensaje publicado en X por Rupert Lowe, parlamentario del partido populista de derecha Reform UK.

En el mensaje original Lowe comparte los resultados de unas pesquisas que él mismo ha encabezado y para las que ha recaudado más de 600.000 libras (808.000 dólares).

Según esas pesquisas ha habido 85 casos en los que autoridades locales supuestamente habrían ignorado la existencia de estas redes de explotación de menores.

En junio, el Gobierno de Keir Starmer aceptó abrir una investigación oficial a nivel nacional sobre estas bandas que seducen a menores para abusar sexualmente de ellas tras la intensa presión de la oposición, la ultraderecha y figuras como el propio Musk.

El dueño de Tesla y Space X sllegó a acusar a Starmer de ser "cómplice" del fracaso de las autoridades a la hora de proteger a las víctimas y procesar a los abusadores cuando fue director de la Fiscalía entre 2008 y 2013.

El escándalo, en el que hombres mucho mayores obligaron a niñas a mantener relaciones sexuales, salió a la luz por primera vez en Rochdale, en el norte de Inglaterra, en 2011.

En algunos casos los hombres abusaron de sus víctimas con drogas y alcohol.

El Gobierno británico decidió también comenzar a exigir datos de etnicidad en casos de abuso y explotación sexual de menores después de que un informe revelara que esta información no se documentó en dos tercios de los casos de estas bandas que explotan a menores con fines sexuales en el país.

Ese informe reveló que en los casos en que sí se registró la etnicidad hubo gran representación de hombres de origen paquistaní o asiático y que algunas autoridades ignoraron esto por temor a ser percibidas como racistas o evitar tensiones sociales.