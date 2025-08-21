Niegan libertad condicional a Erik Menéndez, décadas después del asesinato de sus padres en EEUU

Una comisión judicial de California negó este jueves la libertad condicional a Erik Menéndez, famoso en Estados Unidos por haber matado junto con su hermano Lyle a sus padres millonarios hace más de 35 años en su mansión de Beverly Hills.

Al detenido, de 54 años, "se le negó la libertad condicional durante (un período de) tres años" en la audiencia ante la comisión, según un comunicado. La petición de Lyle Menéndez será evaluada por separado el viernes.