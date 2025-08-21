visa camioneros
EEUU deja de emitir visas a conductores de camiones
"Con efecto inmediato, suspendemos la emisión de visas de trabajo para camioneros comerciales", escribió Rubio en X.
Estados Unidos suspendió la emisión de visas para conductores de camiones, anunció el jueves el secretario de Estado, Marco Rubio, abordando un tema cada vez más importante para los partidarios del presidente Donald Trump.
