EE.UU.

visa camioneros 

EEUU deja de emitir visas a conductores de camiones

"Con efecto inmediato, suspendemos la emisión de visas de trabajo para camioneros comerciales", escribió Rubio en X.

Imagen ilustrativa de un camión en un recorriendo por la carretera.Fuente externa

Avatar del Agencia AFP
Agencia AFPEstados Unidos

Estados Unidos suspendió la emisión de visas para conductores de camiones, anunció el jueves el secretario de Estado, Marco Rubio, abordando un tema cada vez más importante para los partidarios del presidente Donald Trump.

"Con efecto inmediato, suspendemos la emisión de visas de trabajo para camioneros comerciales", escribió Rubio en X.

