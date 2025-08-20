Fallece Frank Caprio "el juez más amable de los Estados Unidos"

Frank Caprio, el exjuez principal de la Corte Municipal de Providence, en Estados Unidos, falleció a la edad de 88 años después de una larga batalla contra el cáncer de páncreas.

La información fue revelada a través de la cuenta de Instagram del juez por sus familiares, quienes destacaron que en vida fue “amado por su compasión, humildad y creencia inquebrantable en la bondad de la gente”.

“El juez Caprio tocó la vida de millones a través de su trabajo en la sala y más allá. Su calidez, humor y bondad dejaron una marca imborrable en todos los que lo conocían”, manifestaron en el comunicado.

Asimismo, indicaron que Caprio será recordado no sólo como un juez respetado, sino como un devoto marido, padre, abuelo, bisabuelo y amigo. “Su legado vive en los incontables actos de bondad que inspiró”.

La familia dijo que en su honor, cada uno se esforzará por traer un poco más de compasión al mundo, como lo hizo todos los días.

Frank Caprio era conocido como “el juez más amable de los Estados Unidos”, su filosofía judicial se basaba en la empatía. “Siempre me coloco en los zapatos de la persona que tengo delante”, fue una de las frases que afirmó el juez.

Caprio se dio a conocer a través del programa “Caught in Providence”, el cual a pesar de ser grabado, trataba casos judiciales reales. El programa recibió cuatro nominaciones a los premios Emmy.