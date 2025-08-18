Trump dice que ha comenzado los preparativos para una reunión cara a cara entre Putin y Zelenski

El presidente estadounidense, Donald Trump, afirmó este lunes que ha comenzado a "organizar" una reunión entre sus homólogos ruso y ucraniano, Vladímir Putin y Volodímir Zelenski, tras celebrar hoy un encuentro en Washington con este último y varios líderes europeos para tratar de lograr avances para la paz en Ucrania.

"Al concluir las reuniones, llamé al presidente Putin y comencé a organizar una reunión, en un lugar por determinar, entre el presidente Putin y el presidente Zelenski", escribió Trump en un mensaje en su red social Truth Social en el que añadió que tras esa cumbre bilateral se celebraría una a tres bandas que también lo incluiría a él.

La reunión multilateral del presidente Donald Trump, con sus socios europeos y el presidente ucraniano, Volodímir Zelenski, finalizó tras algo más de dos horas de conversaciones, según informó la Casa Blanca.

Donald J. Trump hablando por teléfono con el presidente Putin en la Oficina Oval.Casa Blanca

Los contactos continuarán entre Trump y los líderes presentes en esta jornada de trabajo en el Despacho Oval, según funcionarios.

Según informaron CNN y el diario alemán Bild, Trump interrumpió la reunión en formato multilateral en un momento del encuentro para hablar en privado con el presidente ruso, Vladímir Putin. EFE pudo constatar que la guardia del Ala Oeste cuando el presidente ingresó en su despacho estuvo presente en un momento de la reunión.

Trump mantuvo la reunión multilateral con los líderes de la Unión Europea, Ursula Von der Leyen; el secretario general de la OTAN, Mark Rutte; de Alemania, Friedrich Merz; Finlandia, Alexander Stubb; la primera ministra italiana, Giorgia Meloni, y el británico, Keir Starmer