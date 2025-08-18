Conclusiones de la reunión de Trump con Zelenski y los europeos: elogios y conversaciones sobre seguridad

Durante su segunda reunión en la Oficina Oval este año, el presidente Donald Trump dijo que Estados Unidos estaría dispuesto a apoyar los esfuerzos europeos para vigilar cualquier acuerdo de paz en Ucrania, mientras que su líder, Volodymyr Zelenskyy, expresó su gratitud y vistió ropa más elegante.

Y el vicepresidente JD Vance mantuvo la boca cerrada.

Mientras Trump recibía a Zelenskyy y a importantes líderes europeos para revitalizar meses de esfuerzos estancados liderados por Estados Unidos para detener la guerra de tres años y medio de Rusia , el tono y el estilo de la reunión fueron muy diferentes a cuando el presidente de Ucrania fue expulsado de la Casa Blanca en febrero.

Tras las conversaciones, Trump llamó y conversó extensamente con el presidente ruso, Vladimir Putin, quien recibió un trato de alfombra roja en una cumbre con él el viernes pasado en Alaska , para hablar sobre la extraordinaria reunión de aliados. Trump dijo que ahora trabajaría para organizar una reunión entre Zelenski y Putin.

Una cuestión central para las conversaciones de paz es cómo evitar más agresiones rusas en el futuro.

Trump ha descartado permitir la adhesión de Ucrania a la OTAN, lo que ampliaría la protección de la alianza militar al país asediado. Sin embargo, expresó su apoyo a las garantías de seguridad para Ucrania , aunque los detalles siguen siendo imprecisos.

Los países europeos “quieren brindar protección y están muy convencidos de ello y los ayudaremos con eso”, dijo Trump.

Eso agradó a Zelenskyy, quien dijo que Estados Unidos estaba ofreciendo “una señal muy fuerte”.

Ante el interés de los europeos por establecer una fuerza que pudiera respaldar cualquier acuerdo de paz en Ucrania, Trump sugirió que Putin estaría dispuesto a aceptar garantías de seguridad. Su enviado especial, Steve Witkoff, declaró el domingo que Moscú estaba dispuesto a aceptar protecciones similares a las de la OTAN para Ucrania.

Los dirigentes europeos aplaudieron esa idea y el significado más amplio que conllevaría.

“Cuando hablamos de garantías de seguridad, hablamos de la seguridad de todo el continente europeo”, afirmó el presidente francés, Emmanuel Macron.

Macron dijo que las conversaciones para determinar lo que Estados Unidos está dispuesto a proporcionar comenzarán el martes.

Los europeos llegaron a mostrar un frente unido en el asunto de Ucrania, y muchos aprovecharon sus comentarios públicos para elogiar a Trump. Esto fue sorprendente dadas las tensiones generadas por las amenazas de Trump de imponer aranceles elevados y otros problemas.

Antes de su reunión, el secretario general de la OTAN, Mark Rutte, llamó a Trump "querido Donald" y dijo sobre los combates en Ucrania: "Si jugamos bien, podríamos acabar con ellos". En una entrevista posterior con Fox News Channel, Rutte calificó a Trump de "increíble" y afirmó que no se habían discutido posibles intercambios de territorio ucraniano.

“Primero, necesitamos una claridad total sobre las directrices de seguridad”, dijo Rutte. Si bien Ucrania podría no ser miembro de la OTAN, señaló, se discutirán garantías de seguridad similares a las que se ofrecen a los miembros de la alianza.

El primer ministro británico, Keir Starmer, dijo después de la reunión que hubo "un progreso real" y un "verdadero sentido de unidad".

Antes de que los líderes hablaran en privado en la Casa Blanca, la presidenta de la Comisión Europea, Ursula von der Leyen, dijo que todas las partes estaban trabajando juntas por “una paz justa y duradera”.

En un tono más mesurado, el canciller alemán, Friedrich Merz, dijo que “el camino está abierto ahora” para detener los combates, pero que los próximos pasos son “más complicados”.

"Intentemos presionar a Rusia", dijo Merz, añadiendo que le gustaría que se llegara a un alto el fuego.

Trump se mantuvo evasivo, afirmando: «Si podemos lograr el alto el fuego, genial», pero insinuó que no era un factor decisivo. Tras la cumbre del viernes, abandonó su propuesta de un alto el fuego, coincidiendo con la postura de Putin de que las negociaciones deberían centrarse en un acuerdo de paz a largo plazo.

Los buenos sentimientos se extendieron a Zelenski y Trump. Después de que el líder ucraniano elogiara la "excelente conversación" con Trump, el presidente estadounidense respondió: "Excelentes comentarios. Lo agradezco".

En declaraciones a los periodistas el lunes por la noche, Merz dijo que la demanda rusa de que Ucrania entregue partes no conquistadas de su región oriental del Donbass para poner fin a los combates sería equivalente a que Estados Unidos entregue Florida.

La reunión con Trump en la Oficina Oval el lunes fue dramáticamente diferente a la de hace seis meses, cuando Trump y Vance criticaron a Zelenskyy por no estar lo suficientemente agradecido por el apoyo militar estadounidense.

Trump incluso pareció deleitarse cuando un periodista de un medio conservador le preguntó por qué Zelenskyy no llevaba traje en la Casa Blanca.

El líder ucraniano llegó preparado esta vez, con camisa y blazer negros . El mismo reportero le dijo a Zelenski: «Te ves fabuloso», y Trump respondió: «Yo dije lo mismo».

Entonces Trump le dijo a Zelenski: «Ese es el que te atacó la última vez». El presidente ucraniano dijo que lo recordaba y luego, con picardía, irritó a su interlocutor.

—Llevas el mismo traje —dijo Zelenskiy mientras la risa resonaba en la sala—. Yo me cambié. Tú no.

El presidente de Ucrania suele aparecer con una sudadera o camiseta característica, una muestra de solidaridad con las fuerzas ucranianas en el frente.

Zelenskyy también expresó su gratitud a los aliados estadounidenses y europeos por apoyar a su país, y agradeció repetidamente a la primera dama Melania Trump por enviar una carta a Putin sobre detener el asesinato de niños durante la guerra.

En la Oficina Oval, Vance no hizo comentarios públicos.

Los próximos pasos en las negociaciones vuelven a depender de Putin

Trump, que se jactó en numerosas ocasiones durante la campaña de que podía resolver la guerra de Rusia en Ucrania en un día , dijo repetidamente el lunes que era mucho más complicado de lo que alguna vez pensó que sería.

Pero también sugirió —probablemente de manera inverosímil— que los combates que se han prolongado durante años podrían terminar rápidamente.

“En una semana o dos sabremos si vamos a resolver esto o si esta horrible lucha va a continuar”, dijo Trump, incluso sugiriendo que los problemas aún por resolver no eran “demasiado complejos”.

Sin embargo, aún quedan muchas cosas por resolver, incluidas líneas rojas que son incompatibles , como si Ucrania cederá territorio a Rusia, el futuro del ejército ucraniano y si el país finalmente tendrá garantías de seguridad duraderas y significativas.

Trump afirmó haber iniciado los preparativos para una reunión presencial entre Putin y Zelenski. Sin embargo, el asesor ruso de asuntos exteriores, Yuri Ushakov, se limitó a afirmar que Putin y Trump mantuvieron una conversación telefónica de 40 minutos y se pronunció a favor de continuar las conversaciones directas entre ambas partes, según informó la agencia estatal de noticias rusa Tass.

Afuera de la Casa Blanca, Zelenskyy dijo que no se había fijado una fecha para dicha reunión, pero que Estados Unidos sugirió que fuera lo antes posible.

"Pero para eso se necesita el acuerdo de todas las partes", dijo. Añadió que la cuestión territorial "es un asunto que dejaremos entre Putin y yo".

Aunque muchos líderes europeos se oponen a renunciar a un posible alto el fuego en el camino hacia la paz duradera, han apoyado una reunión entre Trump, Zelenski y Putin mientras tanto. Macron sugirió que otra cumbre podría contar con la participación de los tres presidentes y también de los principales líderes europeos.

“La idea de una reunión trilateral es muy importante porque es la única manera de solucionarlo”, afirmó el presidente francés.