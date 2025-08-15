reunión putin y trump
Trump y Putin se dan un apretón de manos antes de cumbre en Alaska
El presidente ruso, Vladimir Putin, estará acompañado por su ministro de Relaciones Exteriores y un asesor
El presidente ruso, Vladimir Putin, llegó este viernes a una base militar en Alaska para una cumbre con su homólogo estadounidense, Donald Trump, sobre la guerra en Ucrania.
La reunión en la Base Conjunta Elmendorf-Richardson será la primera del líder del Kremlin en territorio occidental tras el inicio de la invasión a gran escala de Ucrania por parte de Rusia en febrero de 2022.
El presidente ruso, Vladimir Putin, estará acompañado por su ministro de Relaciones Exteriores y un asesor durante su reunión en Alaska con su homólogo estadounidense Donald Trump, informó el Kremlin a CNN.
Inicialmente, la reunión estaba programada para que fuera a solas entre ambos dirigentes. El portavoz del Kremlin, Dmitri Peskov, informó al canal de televisión estadounidense que el canciller Serguéi Lavrov y el consejero Yuri Ushakov estarán presentes en el encuentro.