Trump y Putin se dan un apretón de manos antes de cumbre en Alaska

El presidente ruso, Vladimir Putin, llegó este viernes a una base militar en Alaska para una cumbre con su homólogo estadounidense, Donald Trump, sobre la guerra en Ucrania.

La reunión en la Base Conjunta Elmendorf-Richardson será la primera del líder del Kremlin en territorio occidental tras el inicio de la invasión a gran escala de Ucrania por parte de Rusia en febrero de 2022.

El presidente Donald Trump saluda al presidente ruso Vladimir Putin el viernes 15 de agosto de 2025 en la Base Conjunta Elmendorf-Richardson, Alaska. (Foto AP/Julia Demaree Nikhinson)Julia Demaree Nikhinson

El presidente ruso, Vladimir Putin, estará acompañado por su ministro de Relaciones Exteriores y un asesor durante su reunión en Alaska con su homólogo estadounidense Donald Trump, informó el Kremlin a CNN.

Inicialmente, la reunión estaba programada para que fuera a solas entre ambos dirigentes. El portavoz del Kremlin, Dmitri Peskov, informó al canal de televisión estadounidense que el canciller Serguéi Lavrov y el consejero Yuri Ushakov estarán presentes en el encuentro.