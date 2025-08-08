Policía de inmigración de Estados Unidos recluta a miles de civiles para "defender la patria"

“América te necesita”: con este contundente eslogan, la policía de inmigración de Donald Trump espera atraer a sus filas a 10 000 “patriotas”. El cartel parodia el famoso dibujo del Tío Sam con el dedo extendido, utilizado para movilizar a la población durante las dos guerras mundiales.

En su página web, el Departamento de Seguridad Nacional de Estados Unidos, del que depende la policía de inmigración, afirma querer reclutar a estadounidenses “valientes y heroicos (...) para expulsar de las calles estadounidenses a los peores delincuentes extranjeros en situación irregular”. En X, el tono y la retórica son igualmente agresivos: “Por nuestro país, por nuestra cultura, por nuestro modo de vida. ¿Responderás a la llamada?”.

Un antiguo Superman entre los reclutas

Superman respondió a esta llamada. En Instagram, el actor Dean Cain, que lo interpretó en la serie de los años 90 Lois y Clark, anunció que se unía a esta policía. “Consideré que era importante asociarnos con los primeros intervinientes para contribuir a garantizar la seguridad de todos los estadounidenses, y no solo hablar de ello. (...) Ellos te necesitan, nosotros te necesitamos para proteger nuestra patria y nuestras familias”, declaró.

Agente encargado de las expulsiones, investigador criminal, fiscal general... toda una serie de ofertas de empleo se publican en la página web del Gobierno federal. Los recién llegados recibirán una prima de contratación de 50.000 dólares.