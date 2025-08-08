Santo Domingo 23°C/26°C thunderstorm with rain

EEUU duplica a 50 millones la recompensa por información que lleve a la captura de Maduro

Estados Unidos acusó a Nicolás Maduro en 2020, durante la primera presidencia de Donald Trump, por delitos de narcotráfico y terrorismo y en enero de 2025, la actual Administración aumentó la recompensa por su captura a 25 millones de dólares.

Esta fotografía, difundida por la Presidencia de Venezuela, muestra al presidente Nicolás Maduro hablando con la prensa frente a un colegio electoral durante las elecciones regionales en Caracas el 25 de mayo de 2025. La baja participación electoral se registró el domingo en las elecciones a gobernador y parlamentarias de Venezuela, después de que la mayoría opositora llamara a la abstención en protesta por la controvertida reelección del presidente Nicolás Maduro. (Foto: Handout / Presidencia de Venezuela / AFP).

Agencia EFENueva York, Estados Unidos 

La fiscal general de Estados Unidos, Pam Bondi, anunció este jueves una recompensa de 50 millones de dólares por información que conduzca al arresto del presidente de Venezuela, Nicolás Maduro.

Estados Unidos acusó a Nicolás Maduro en 2020, durante la primera presidencia de Donald Trump, por delitos de narcotráfico y terrorismo y en enero de 2025, la actual Administración aumentó la recompensa por su captura a 25 millones de dólares.

Bondi compartió en sus redes sociales un video en el que describe esta recompensa como "histórica" y calificó a Maduro como uno de los mayores narcotraficantes del mundo y una amenaza para la seguridad nacional de Estados Unidos.

"Maduro utiliza organizaciones terroristas extranjeras como Sinaloa y el Cartel del Sol para introducir drogas letales y violencia en nuestro país", indicó.

Además, la fiscal estadounidense anunció que hasta la fecha, "la Administración de Control de Drogas (DEA) ha incautado 30 toneladas de cocaína vinculadas a Maduro y sus socios", con casi siete toneladas vinculadas al mandatario venezolano, "lo que representa una fuente principal de ingresos para los carteles con sede en Venezuela y México".

Bondi también reveló que el Departamento de Justicia de Estados Unidos ha incautado más de 700 millones de dólares en activos vinculados a Maduro, así como dos aviones privados y nueve vehículos.

"Maduro no escapará de la justicia y rendirá cuentas por sus atroces crímenes", concluye en su mensaje la fiscal general.

