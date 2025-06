Trump hace advertencia al candidato demócrata a la Alcaldía de Nueva York, Zohran Mamdani

El presidente estadounidense, Donald Trump, ha advertido al candidato del Partido Demócrata a la Alcaldía de Nueva York, Zohran Mamdani, de que tendrá represalias a nivel de financiación federal "si no se comporta".

"Vamos a decirlo. Si no entra, yo soy el presidente y va a tener que hacer lo correcto o no tendrá nada de dinero. Tiene que hacer lo correcto o no van a tener nada de dinero", ha afirmado en una entrevista con Fox News.

"Es un comunista. Creo que es muy malo para Nueva York (...). Es un comunista, un comunista puro. Creo que él lo admite, pero no puedo imaginarlo. Es inconcebible" que haya ganado las primarias demócratas, ha añadido.

El candidato demócrata a la alcaldía, Zohran Mamdani, habla en su fiesta de elecciones primarias, el miércoles 25 de junio de 2025, en Nueva York. (Foto AP/Heather Khalifa)HEATHER KHALIFA

"Yo no sé quién es. Bueno, dice que va a cluchar contra el ICE (Servicio de Control de Inmigración y Aduanas) (...). Y ha dicho que si Benjamin Netanyahu viene a Nueva York va a hacer que lo detengan. Oh. Es un lunático de izquierda radical", ha proseguido.

Mamdani ha negado ser comunista y plantea subir impuestos a los más ricos. De hecho defiende que "no creo que debamos tener milmillonarios". En respuesta a las palabras de Trump, ha alertado de que ya se ha "acostumbrado" a que hable de "mi aspecto, de dónde soy, quién soy,... porque lo que quiere es distraer de por qué lucho".

El Gobierno federal destina unos 100.000 millones de dólares anuales a la ciudad de Nueva York a través de distintos organismos y programas, según las cuentas presentadas por el propio Ayuntamiento sobre 2024.