Haitianos afectados por el fin del TPS lamentan que sus años en EEUU han sido en vano

Haitianos residentes en Florida, el estado con mayor concentración de inmigrantes de esa comunidad, lamentaron este viernes la suspensión del Estatus de Protección Temporal (TPS, en inglés) para Haití, anunciado por la Administración Trump, que aseguran que echa por tierra los sacrificios realizados y destroza sus sueños.

"Hoy, millones de vidas, sueños y sacrificios de quienes simplemente buscan una vida mejor se ven destrozados por el racismo que se ha arraigado, en lugar de la humanidad", dijo una de las beneficiarias del programa, bajo condición de anonimato en un comunicado de la Coalición de Inmigrantes de Florida (FLIC, en inglés).

"Esta decisión significa que no solo perderé la protección legal que me brinda el TPS, sino también mi sustento y el sentido de pertenencia que mi madre y yo trabajamos tanto para construir en este país. Aunque ya no esté con nosotros, todo por lo que luchamos será arrebatado", agregó.

Otro afectado por la suspensión del programa humanitario, que tampoco quiso revelar su identidad, advirtió que la orden del Gobierno estadounidense desestabilizaría más de medio millón de vidas que tienen un importante impacto en la sociedad estadounidense.

"Estas son las manos que los curan, los alimentan, educan a sus hijos y sirven a sus comunidades. Revocar el TPS haitiano no es una política, es un sabotaje humano y económico. No se puede llamar a las personas esenciales cuando les beneficia y luego desecharlas cuando no", sostuvo.

El Departamento de Seguridad Nacional (DHS) anunció hoy en un comunicado que la decisión de suspender el TPS de Haití se debe a que la situación en dicho país "ha mejorado lo suficiente" como para que los ciudadanos haitianos regresen a casa con seguridad.

El TPS es un amparo que se otorga a los ciudadanos de un determinado país que han migrado a Estados Unidos por un desastre natural o un conflicto armado, y les permite vivir y trabajar en el país hasta la fecha que el Gobierno estadounidense considere que pueden regresar de manera segura.

Por su parte, el presidente de FWD.us, Todd Schulte, dijo enun comunicado que las condiciones en Haití que llevaron a EE. UU. a otorgar el TPS a los haitianos aún persisten, como lo deja claro el sitio web del Departamento de Estado de EE. UU., que sigue recomendando a los estadounidenses no viajar a ese país debido a los disturbios civiles, los secuestros y otras graves amenazas.

En el caso de Haití, cerca de 521,000 ciudadanos de ese país estaban protegidos por el amparo, después de que el Gobierno del expresidente Joe Biden (2021-2025) ampliara en julio pasado el beneficio hasta 2026.

Tras la decisión de la Administración Trump, quien ya había anunciado el pasado febrero que suspendería el programa de protección temporal, el Gobierno ha instado a los haitianos que se acogían a él a abandonar el país antes del 2 de septiembre.

El estado de Florida tiene el mayor número de haitianos en Estados Unidos, con cerca de medio millón, mientras la segunda mayor concentración está en Massachusetts, con más de 80,000.