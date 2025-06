Trump amenaza a España con hacerlos “pagar el doble” si no cumple con la OTAN

El presidente estadounidense Donald Trump, a quien el secretario general de la OTAN, Mark Rutte, se refirió hoy como 'papi', prometió “negociar directamente” un acuerdo comercial con España para hacerle “pagar el doble” por negarse a aumentar el gasto en defensa al 5%.

Es la amenaza que Trump lanzó tras defender que “se han logrado cosas tremendas” en la cumbre de la Alianza celebrada en La Haya, en la que el mandatario fue consentido y agasajado.

Trump empezó el día despertando en el palacio real, compartiendo desayuno con los reyes Guillermo Alejandro y Máxima de Países Bajos, y lo culminó con una rueda de prensa que afrontó confiado, henchido de orgullo y contestando preguntas como el gran beneficiado de la cumbre: se llevó a casa una declaración final en la que los jefes de Estado y de Gobierno de la OTAN se comprometen a subir al 5 % del PIB su gasto en defensa, tal y como exigía el presidente de EE.UU.

Todos apoyaron ese documento final, aunque hay matices: España insistió en que no necesita un porcentaje tan alto para cumplir con la OTAN, y que le basta con un 2,1%; pero Trump no está de acuerdo y lo dejó saber, escoltado por el secretario de Estado estadounidense, Marco Rubio, y el secretario de Defensa, Pete Hegseth.

“Es terrible lo que ha hecho España. Es el único país que no va a pagar toda la aportación, se quieren quedar en un 2%. Es terrible. Y les va muy bien, la economía va bien, y esa economía podría venirse abajo si pasa algo malo. Creo que es una pena. Así que lo vamos a compensar. ¿Sabes qué vamos a hacer? Vamos a negociar un acuerdo comercial con España, y vamos a hacer que paguen el doble”, amenazó Trump, en un tono bronco.

La OTAN sella un aumento histórico de su gasto militar Lea también

Le parece “injusto que no paguen” lo que el resto de los países y cree que el Gobierno español “quiere aprovecharse un poco del viaje gratis”, pero él se ha propuesto otra misión: “Van a tener que devolvérnoslo, porque no voy a permitir que eso pase”.

Y promete asumir él mismo esas conversaciones: “Voy a negociar directamente con España; lo voy a hacer yo mismo”, dijo. España negocia sus acuerdos comerciales con Washington de manera colectiva como miembro de la Unión Europea (UE), por lo que Trump podría buscar gravar partidas concretas de bienes europeos que puedan afectar a España.

Críticas por la operación militar en Irán



Además de España, Trump criticó duramente a los medios estadounidenses que informaron de que los bombardeos contra Irán no tuvieron el efecto tan “severo” que Trump ha vendido estos días. “Noticias falsas”, sentenció.

Trump defendió que el programa nuclear iraní “ha sido aniquilado, totalmente aniquilado” y consideró que los escépticos de esa valoración son “auténtica escoria”. Una evaluación preliminar de la inteligencia estadounidense concluyó que los ataques aéreos contra tres instalaciones nucleares iraníes no causaron la destrucción total que asegura Trump.

El republicano dijo que retomará las negociaciones nucleares con Irán la semana que viene y "puede que firmen un acuerdo" que les obligue a renunciar al enriquecimiento de uranio, aunque, en realidad, reconoció que no lo sabe.

"Tampoco creo que sea necesario, tenían una guerra, han peleado y ahora están de vuelta en su mundo. No me importa si hay un acuerdo o no (…) nosotros hemos destruido las (instalaciones) nucleares. Lo volamos todo por los aires”, aseguró el inquilino de la Casa Blanca.

El viaje de Trump a La Haya se ha centrado en estas dos cuestiones: volver a casa con el 5 % de gasto en defensa y vender como un auténtico éxito los bombardeos a Irán. El secretario general de la OTAN, Mark Rutte, le ayudó a ambas misiones, elogiándolo constantemente, aunque eso le ganó las críticas.

Trump insiste en que programa nuclear de Irán retrocedió "décadas" tras ataques de EEUU Lea también

Las adulaciones de Rutte a Trump



Una captura de pantalla publicada ayer por Trump ha evidenciado cómo Rutte ha tratado de adular al estadounidense y le ha enviado mensajes en un tono que recuerda a la forma de expresarse del propio Trump, empleando palabras en mayúsculas y repitiendo adverbios.

Hoy, durante una rueda de prensa, y mientras Trump opinaba que Israel e Irán son “como dos niños en el patio de la escuela, pelean fuerte, y luego se detienen”, Rutte lo interrumpió para decir: “Y entonces papi (Trump) a veces tiene que usar un lenguaje fuerte para hacerlos parar”.

Y Trump se deja elogiar. "Yo le gusto. Creo que le caigo bien (…) Lo ha hecho con mucho cariño. 'Papí, tú eres mi papi'", afirmó Trump, preguntado si "considera a los aliados como una especie de niños".

El presidente estadounidense fue recibido en Países Bajos con todos los honores: los reyes le ofrecieron una cena, una cama y un desayuno, un trato exclusivo poco habitual de los monarcas, que precisamente ayudaron a Rutte a distender el ambiente y halagar Trump de cara a la cumbre.