Descubren vehículo de sospechoso de matar a Melissa Hortman y su esposo

Las autoridades registraron un vehículo en una carretera rural fuera de Minneapolis el domingo, que creen fue usado por el hombre buscado por la muerte a tiros de una legisladora demócrata de Minnesota y su esposo.

La expresidenta de la Cámara de Representantes estatal Melissa Hortman y su esposo, Mark, fueron asesinados en su casa de Brooklyn Park el sábado temprano. El senador John Hoffman y su esposa, Yvette, resultaron heridos en su domicilio de Champlin, a unos 15 kilómetros de distancia.

Las autoridades identificaron al sospechoso como Vance Boelter, de 57 años, diciendo que usó una máscara mientras se hacía pasar por policía, incluso supuestamente alterando un vehículo para que pareciera una patrulla policial.

Más de 24 horas después de que las autoridades lo confrontaran por primera vez fuera de la casa de Hortman, Boelter seguía prófugo tras huir a pie. El FBI ofreció una recompensa de hasta 50.000 dólares por información que conduzca a su arresto y condena. Compartió una foto tomada el sábado de Boelter con un sombrero vaquero color beige y pidió al público que informara sobre avistamientos.

Cerca de donde localizaron el vehículo, los investigadores encontraron un sombrero vaquero y estaban trabajando para determinar definitivamente si pertenece a Boelter. Estaban registrando el área, incluidas las casas cercanas. Los funcionarios no pudieron revelar detalles de la investigación en curso y hablaron con The Associated Press bajo condición de anonimato.

La búsqueda se estaba llevando a cabo en el condado rural de Sibley, aproximadamente a 80 kilómetros al suroeste de Minneapolis, donde Boelter tenía una casa con su esposa y cinco hijos. Los residentes del área recibieron una alerta de emergencia sobre el vehículo localizado que les advertía que mantuvieran sus puertas y vehículos asegurados.

Se vio a un grupo de oficiales congregados en un camino de tierra cerca de un sedán oscuro abandonado que al parecer fue usado por Boelter. Las puertas de ambos lados del coche estaban abiertas, con objetos descartados esparcidos cerca del vehículo. Algunos oficiales se separaron y caminaron hacia un área boscosa fuera del camino.

"Creemos que está en las cercanías y que lo van a encontrar", dijo la senadora demócrata de Minnesota Amy Klobuchar el domingo en "Meet the Press" de NBC. "Pero ahora mismo, todos están nerviosos aquí, porque sabemos que este hombre es capaz de matar".

Los tiroteos ocurrieron en un momento en que líderes políticos en todo el país han sido atacados, acosados e intimidados en medio de profundas divisiones políticas. Los legisladores dijeron que estaban perturbados por los ataques mientras los residentes de las Ciudades Gemelas lamentaban.

Flores de colores brillantes y pequeñas banderas estadounidenses fueron colocadas el domingo en la piedra de mármol gris del Capitolio del Estado de Minnesota junto con una foto de los Hortman. La gente escribió mensajes en pequeñas notas, incluyendo: "Fuiste nuestro líder en los momentos más difíciles. Descansa en poder".

Los Hoffman se estaban recuperando de una cirugía, según su sobrino, Mat Ollig.

Sin detalles sobre el motivo

Las autoridades aún no han dado detalles sobre un posible motivo.

Se encontró una lista de aproximadamente 70 nombres en los escritos recuperados del vehículo policial falso abandonado en la escena del crimen, dijeron los funcionarios. Los escritos y la lista de nombres incluían a legisladores prominentes estatales y federales y líderes comunitarios, junto con defensores de los derechos al aborto e información sobre instalaciones de salud, según los funcionarios.

Un funcionario de Minnesota expresó a AP que legisladores que habían sido defensores abiertos de los derechos al aborto estaban en la lista. El funcionario habló bajo condición de anonimato porque la investigación estaba en curso.

Los ataques provocaron advertencias a otros funcionarios electos estatales y la cancelación de las manifestaciones planeadas "No Kings" contra el presidente Donald Trump, aunque algunas se llevaron a cabo de todos modos, incluida una que atrajo a decenas de miles al Capitolio del Estado en St. Paul. Las autoridades dijeron que el sospechoso tenía volantes de "No Kings" en su coche.

Agentes de la ley recuperaron varias armas de fuego estilo AK del vehículo del sospechoso, y se creía que aún estaba armado con una pistola, dijo a AP una persona familiarizada con el asunto. La persona no pudo discutir públicamente los detalles de la investigación y habló bajo condición de anonimato.

El sospechoso

Boelter es exfuncionario político que sirvió en la misma junta de desarrollo de la fuerza laboral estatal que Hoffman, según los registros, aunque no estaba claro si se conocían bien.

Alrededor de las 6 de la mañana del sábado, Boelter envió mensajes de texto a amigos para disculparse por sus acciones, aunque no especificó lo que había hecho.

"Me voy a ir por un tiempo. Puede que esté muerto pronto, así que solo quiero que sepan que los quiero a ambos y desearía que no hubiera sido así. ... Lamento todos los problemas que esto ha causado", escribió en mensajes vistos por AP.

Dos demócratas atacados

La policía respondió a informes de disparos en la casa de los Hoffman poco después de las 2 de la mañana y encontró a la pareja con múltiples heridas de bala.

La policía local de Brooklyn Park estaba asistiendo con la llamada y decidió verificar proactivamente la casa de Hortman cercana, indicó el sábado el jefe de policía de Brooklyn Park, Mark Bruley.

Allí se encontraron con lo que parecía ser un vehículo policial y un hombre vestido de policía en la puerta, saliendo de la casa. Los agentes lo confrontaron, y el sospechoso disparó contra ellos antes de retirarse de nuevo a la casa y escapar a pie, indicó Bruley. Dejó atrás el vehículo diseñado para parecer un coche de policía donde las autoridades encontraron posteriormente escritos.

En las redes sociales, el gobernador Tim Walz recordó a Hortman el domingo como "La directora de la asamblea legislativa más influyente en la historia del estado".

Hortman, de 55 años, había sido la principal líder demócrata en la Cámara estatal desde 2017. Lideró a los demócratas en una huelga de tres semanas al comienzo de la sesión de este año en una lucha de poder con los republicanos. Bajo un acuerdo de reparto de poder, entregó el mazo a la representante republicana Lisa Demuth y asumió el título de presidenta emérita.

Hortman utilizó su posición como presidenta en 2023 para defender protecciones ampliadas para los derechos al aborto, incluida la legislación para solidificar el estatus de Minnesota como refugio para pacientes que viajan al estado para buscar abortos, y para proteger a los proveedores que los atienden.

La pareja tenía dos hijos adultos.

Hoffman, de 60 años, fue elegido por primera vez en 2012 y fue presidente del Comité de Servicios Humanos del Senado, que supervisa una de las partes más grandes del presupuesto estatal. Él y su esposa tienen una hija.