Corte Suprema permite que prohibición de miembros transgénero de ejército de EE.UU. entre en vigor

La Corte Suprema permitió el martes al gobierno del presidente Donald Trump hacer cumplir la prohibición de que las personas transgénero sirvan en las fuerzas armadas, mientras continúan los desafíos legales.

El tribunal actuó en la disputa sobre una política que presuntamente descalifica a las personas transgénero del servicio militar y podría llevar a la expulsión de oficiales experimentados y condecorados.

Los tres jueces liberales de la corte afirmaron que habrían mantenido la política en suspenso. Ni los jueces de la mayoría ni los disidentes explicaron sus votos, lo cual no es infrecuente en las apelaciones de emergencia.

Justo después de comenzar su segundo mandato en enero, Trump actuó con firmeza para reducir los derechos de las personas transgénero . Entre las medidas del presidente republicano se encontraba una orden ejecutiva que afirma que la identidad sexual de los militares transgénero "entra en conflicto con el compromiso del soldado con un estilo de vida honorable, veraz y disciplinado, incluso en su vida personal" y es perjudicial para la preparación militar.

En respuesta, el secretario de Defensa, Pete Hegseth, emitió una política en febrero que otorgaba a las fuerzas armadas 30 días para determinar cómo buscar e identificar a los militares transgénero y expulsarlos de la fuerza. Estas acciones se habían visto paralizadas por las demandas.

"No más trans en el Departamento de Defensa", escribió Hegseth en una publicación en X tras la orden de la Corte Suprema del martes. Ese mismo día, antes de que el tribunal actuara, Hegseth declaró que su departamento está dejando atrás la conciencia y la debilidad. "No más pronombres", declaró en una conferencia de las fuerzas de operaciones especiales en Tampa. "No más hombres con vestidos. Ya no hay más mierdas".

El Departamento de Defensa dijo el martes que los funcionarios están determinando actualmente los próximos pasos, pero que no tenían conocimiento de que se estuviera tomando ninguna acción de inmediato.

Tres jueces federales habían fallado en contra de la prohibición.

En el caso que los jueces resolvieron el martes, el juez de distrito estadounidense Benjamin Settle en Tacoma, Washington, falló a favor de siete militares transgénero con larga trayectoria que afirman que la prohibición es insultante y discriminatoria, y que su despido causaría un daño permanente a sus carreras y reputación. Un posible miembro del servicio también presentó una demanda.

Los militares que impugnaron la prohibición acumulan más de 70 medallas en 115 años de servicio, según escribieron sus abogados. La demandante principal es Emily Shilling, comandante de la Armada con casi 20 años de servicio, incluyendo su experiencia como piloto de combate, quien participó en 60 misiones en las guerras de Irak y Afganistán.

La administración Trump no ofreció ninguna explicación sobre por qué las tropas transgénero, que han podido servir abiertamente durante los últimos cuatro años sin evidencia de problemas, deberían ser repentinamente expulsadas, escribió Settle. El juez fue designado por el presidente republicano George W. Bush y excapitán del Cuerpo de Auditores Generales del Ejército de Estados Unidos.

Settle impuso una suspensión nacional de la política y un tribunal federal de apelaciones rechazó la solicitud de emergencia de la administración. El Departamento de Justicia recurrió entonces a la Corte Suprema.

La política también fue bloqueada por un juez federal en la capital del país, pero ese fallo fue suspendido temporalmente por un tribunal federal de apelaciones, que escuchó los argumentos el mes pasado. El panel de tres jueces, que incluye a dos nombrados por Trump durante su primer mandato, pareció estar a favor de la postura del gobierno.

El tribunal federal de apelaciones de San Francisco escuchará la apelación de la administración en un proceso que se prolongará al menos durante varios meses. Mientras tanto, la prohibición de las personas transgénero seguirá vigente según la orden de la Corte Suprema.

En 2016, durante la presidencia de Barack Obama, una política del Departamento de Defensa permitió a las personas transgénero servir abiertamente en el ejército. Durante el primer mandato de Trump en la Casa Blanca, el republicano emitió una directiva para prohibir la entrada de militares transgénero, con la excepción de algunos que ya habían iniciado la transición bajo normas más permisivas vigentes durante la administración demócrata de Obama.

La Corte Suprema permitió que esa prohibición entrara en vigor . El presidente demócrata Joe Biden la derogó al asumir el cargo.

Las reglas que el Departamento de Defensa quiere hacer cumplir no contienen excepciones.

La política durante el primer mandato de Trump y el nuevo son “materialmente indistinguibles”, dijo el Procurador General D. John Sauer a los jueces, aunque los abogados de los militares que demandaron no estuvieron de acuerdo.

Miles de personas transgénero sirven en el ejército, pero representan menos del 1% de los 2.1 millones de soldados que sirven.

Un alto funcionario de defensa dijo en febrero que creen que hay alrededor de 4,200 soldados diagnosticados con disforia de género que actualmente prestan servicio en el servicio activo, la Guardia Nacional y la Reserva.

El funcionario, que habló bajo condición de anonimato para discutir cuestiones de personal, dijo que entre 2015 y 2024, el costo total de la psicoterapia, la terapia hormonal de afirmación de género, la cirugía de afirmación de género y otros tratamientos para miembros del servicio es de aproximadamente 52 millones de dólares.