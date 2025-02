Mujer es acusada de robo a Adán Manzano, el reportero que fue hallado muerto antes del Super Bowl

La policía investigaba el viernes el deceso de un reportero mexicano de televisión que estaba en Nueva Orleans a fin de cubrir el Super Bowl para Telemundo.

El viernes, las autoridades anunciaron el arresto de una mujer a la que acusan de haber utilizado la tarjeta de crédito de Adán Manzano, de 27 años y quien se desempeñaba como presentador y reportero de Telemundo en Kansas City, Missouri.

El periodista originario de Ciudad de México, pero quien había estudiado y trabajaba en la zona de Kansas City, fue encontrado muerto el miércoles en su habitación de hotel en Kenner, un suburbio de Nueva Orleans, informó la policía.

Las autoridades arrestaron el jueves por la noche a Danette Colbert, residente del estado de Louisiana. La mujer tiene 48 años, según registros públicos.

Colbert enfrenta cuatro cargos graves, así como una acusación menor de fraude y robo, dijo el subcomisario de la policía de Kenner, Mark McCormick.

También enfrenta un cargo estatal por delito grave de posesión de un arma de fuego robada, pero la policía de Kenner no cree que dicho ilícito esté relacionado con el caso de Manzano, dijo la teniente Suzanne Carboni de la oficina del jefe policial de St. Tammany.

Colbert aparece en videos de seguridad a su llegada con Manzano a su habitación de hotel alrededor de las 5 de la madrugada el día de la muerte del periodista. Sale sin él aproximadamente una hora después, informó la policía.

Utilizó la tarjeta de crédito de Manzano en varias tiendas de la zona y las autoridades localizaron más tarde la tarjeta de crédito y el teléfono del reportero en la residencia de Colbert en Slidell, al noreste de Nueva Orleans.

La policía también descubrió narcóticos en la vivienda de Colbert, informó el viernes el jefe de policía de Kenner, Keith Conley, durante una conferencia de prensa. Los investigadores creen que Colbert actuó sola, afirmó el funcionario.

Conley describió a Colbert como una “delincuente de carrera” conocida por la policía de Nueva Orleáns por distintos “ardides de fraude”.

“Todos deberían estar conscientes de su entorno”, dijo Conley. “Esto pone de manifiesto que hay personas que se aprovechan de otras y las atraen a su confianza para convertirlas en sus víctimas”.

Un número de teléfono afiliado a la residencia de Colbert estaba desconectado y nadie respondió a un mensaje enviado a un correo electrónico asociado con ella.

Colbert fue detenida dos veces en 2022, en Las Vegas, por cargos graves de hurto y de suministrar una droga para ayudar en la comisión de un delito serio, muestran los expedientes de la corte. En los dos casos, Colbert fue acusada de drogar a hombres en sus habitaciones de hotel en la avenida principal de Las Vegas para robarles sus pertenencias, de acuerdo con Daniel Lippman, el abogado que la representó.

Lippman dijo a The Associated Press que los dos casos se desestimaron porque las víctimas no quisieron testificar en la corte. El abogado se abstuvo de hacer comentarios sobre las nuevas acusaciones contra Colbert.

Uno de los hombres que habrían sufrido los robos dijo que se despertó solo y con una hemorragia nasal después de ir a su habitación con Colbert, a quien conoció en un bar, informó en 2022 el diario Las Vegas Review-Journal.

El denunciante dijo que habían desaparecido de su cuarto 50,000 dólares en efectivo, un reloj Rolex, 11,000 dólares en fichas para jugar póquer, así como su teléfono y una maleta de diseñador.

Y el año pasado, un jurado en Las Vegas encontró que Colbert era culpable de robo y fraude. Se le ordenó pagar una indemnización de 50,000 dólares, de acuerdo con expedientes judiciales de la parroquia (condado) de Nueva Orleáns.

La policía está esperando los resultados de la autopsia completa del forense, que determinará si la muerte de Manzano fue un homicidio, dijo Conley.

La oficina forense está realizando pruebas de toxicología, y se espera que los resultados tarden de tres a cuatro semanas, dijo Tim Genevay, director de operaciones forenses del condado de Jefferson. No se encontraron traumas físicos evidentes en el cuerpo de Manzano, añadió.

El gerente general de Telemundo Kansas City, Steve Downing, dijo que Manzano era una “estrella en ascenso” y un “verdadero profesional”, un presentador y reportero de televisión bilingüe que amaba los deportes y había cubierto las dos últimas victorias de los Chiefs de Kansas City en el Super Bowl. Esperaba ver una tercera victoria consecutiva el domingo.

“Siempre lo veías con una sonrisa, disfrutaba del trabajo que hacía”, dijo Downing. “Estaba muy comprometido con servir a la comunidad local proporcionándole lo mejor en noticias deportivas”.

Manzano deja una hija de dos años. Había estado criándola solo con ayuda de su familia, un año después de que su esposa murió en un accidente automovilístico, dijo Downing.