Las palabras del propio Trump, prueba clave en el caso en su contra

Fiscales de Estados Unidos que acusaron a Donald Trump usaron sus propias palabras y notas de sus abogados para construir el caso contra el expresidente republicano.

El documento de acusación de 49 páginas revelado la semana pasada señala a Trump de poner en riesgo la seguridad nacional al mantener bajo su custodia documentos ultrasecretos sobre asuntos nucleares y de defensa tras dejar la Casa Blanca.

La acusación por parte del abogado especial Jack Smith se apoya fuertemente en declaraciones del mismo Trump para construir el caso legal contra el presidente número 45 de Estados Unidos.

Relata la vez que Trump le describió un "plan de ataque" del Pentágono sobre un país rival a un escritor, un editor y a dos miembros de su personal, ninguno de los cuales tenía autorización de seguridad.

Trump supuestamente les dijo durante una reunión, que se grabó en audio en su club de golf en Nueva Jersey,que el plan era "altamente confidencial" y "secreto", dice la acusación.

Trump es citado diciéndoles: "como presidente, podría haberlo desclasificado" y "ahora no puedo, ya sabes, pero esto sigue siendo secreto".

El objetivo del ataque es identificado en la acusación solo como "País A". De acuerdo con medios estadounidenses, la nación involucrada fue Irán.

La acusación también usa las propias palabras de Trump para establecer que él estaba al tanto -incluso antes de ganar las elecciones presidenciales de 2016- de la importancia de salvaguardar información secreta.

"En mi administración reforzaré todas las leyes referentes a la protección de información clasificada", dijo el entonces candidato republicano en agosto de 2016. "Nadie estará por encima de la ley".

Y como presidente, reseña la acusación, Trump emitió una declaración en julio de 2018 enfatizando su "responsabilidad única y constitucional de proteger la información clasificada de la nación".

- 'No jugar la pelota' -

La acusación también recopila reuniones entre Trump y dos de sus abogados -identificados como Abogado 1 y Abogado 2- para implicarlo en un esfuerzo por engañar a los investigadores que buscaban recuperar los documentos tomados de la Casa Blanca y llevados a la residencia de Trump en Mar-a-Lago, en Florida.

Según las notas que llevó el Abogado 1 durante una reunión en la que discutían sobre cómo responder a la citación del gran jurado para mayo de 2022, Trump dijo: "¿Qué pasa si simplemente no respondemos en absoluto o si no jugamos la pelota con ellos?".

"No quiero a nadie buscando entre mis cajas, realmente no lo quiero", habría dicho Trump. "¿No sería mejor si les decimos que no tenemos nada aquí?" .

Docenas de cajas con documentos con la etiqueta de ultrasecreto, secreto y confidencial fueron escondidas en Mar-a-Lago en ubicaciones como un salón de baile, un baño, un cuarto de almacenamiento y la habitación de Trump.

Según la acusación, fueron trasladadas por orden de Trump y manipuladas por el antiguo asistente personal del expresidente, Walt Nauta, un veterano de la marina estadounidense quien también enfrenta cargos como co-conspirador.

Trump, el primer expresidente de Estados Unidos que afronta cargos federales, es acusado de "retención deliberada de información de defensa nacional", que otorga más de 10 años en prisión, y por conspiración para obstruir la justicia, falso testimonio y otros delitos.

Trump, de 76 años y quien es el favorito en la nominación republicana para las presidenciales de 2024, hará su primera aparición en una corte federal de Miami este martes.