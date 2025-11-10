China exige licencias especiales para exportar precursores del fentanilo a EEUU, México y Canadá

China anunció este lunes que añadió a Estados Unidos, Canadá y México a los países que necesitan licencias de exportación especiales para ciertos precursores del fentanilo y listó 13 sustancias químicas que necesitarán controles para ser enviados a esos países.

Los precursores químicos son ingredientes claves para producir fentanilo y metanfetamina.

Washington lleva tiempo acusando a Pekín de no tomar medidades eficaces para frenar el flujo de estas sustancias químicas, que alimentan la devastadora crisis de opioides en Estados Unidos.

De hecho, poco después de su regreso a la Casa Blanca este año, el presidente estadounidense, Donald Trump, impuso aranceles adicionales del 20% sobre productos provenientes de China debido a su presunto papel en la cadena de suministro del fentanilo.

Pero Pekín, desde entonces, se comprometió a detener el flujo hacia Estados Unidos de materiales utilizados para fabricar este opioide sintético.

El dirigente estadounidense firmó el martes una orden que reduce al 10% los aranceles adicionales sobre numerosos productos de China, como parte de un acuerdo con su par Xi Jinping sellado tras una reunión entre ambos en Corea del Sur.

"Con el fin de mejorar aún más la gestión de las exportaciones de precursores químicos", se decidió ajustar "el catálogo de precursores químicos exportados a países (regiones) específicos", informó el Ministerio de Comercio chino en un comunicado.

También se añadió a "Estados Unidos, México y Canadá" a este catálogo y se agregaron "13 precursores químicos para estos tres países", añadió.

La nueva norma, emitida conjuntamente por el Ministerio de Comercio, el Ministerio de Seguridad Pública, el Ministerio de Gestión de Emergencias, la Administración General de Aduanas y la Administración Nacional de Productos Médicos, entró en vigor de inmediato, precisó la agencia de noticias estatal Xinhua.

Los exportadores, por ende, deben ahora solicitar una licencia para exportar ciertos productos químicos a Estados Unidos, México o Canadá.

El comunicado chino no menciona las recientes negociaciones entre Pekín y Washington, pero la Casa Blanca afirmó el 1 de noviembre que Pekín había acordado "detener el envío de determinados productos químicos a Norteamérica" como parte de las "medidas significativas para poner fin al flujo de fentanilo".

El anuncio puede interpretarse como una nueva señal del deshielo en las relaciones económicas desde la reunión en Corea del Sur etre Trump y Xi.