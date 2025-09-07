Inicia el Foro de Medios y Think Tanks del Sur Global 2025 con llamado a fortalecer cooperación y combatir la desinformación

Los salones del hotel InterContinental de la ciudad de Kunming fueron la sede del Foro de Medios y Grupos de Expertos del Sur Global 2025 que inició este sábado 6 de septiembre.

La ceremonia inaugural contó con intervenciones de Wang Ning, secretario del Comité Provincial del Partido Comunista de China en Yunnan, y Hu Heping, viceministro del Departamento de Publicidad del Comité Central del Partido. Ambos coincidieron en que el multilateralismo, la innovación y la cooperación son pilares indispensables para enfrentar desafíos como la creciente desigualdad y los cambios tecnológicos acelerados.

La subsecretaria general de la ONU para Comunicaciones Globales, Melissa Fleming, destacó que uno de los mayores desafíos del periodismo es combatir la desinformación y las noticias falsas, "muchas de las cuales ayudadas por la inteligencia artificial son difícil de detectar hasta para verificadores experimentados", por lo que hizo un llamado a la aplicación de normas éticas para evitar brechas.

Fu Hua, presidente de la Agencia Xinhua, destacó que el Sur Global necesidad de proyectar historias del sur global, y la necesidad de los países de avanzar en mayor proximidad cultural, respeto mutuo y cooperación en la lucha contra la desinformación.

En la actividad expusieron representantes de Laos, Mozambique, Seychelles y México quienes estuvieron de acuerdo en la necesidad de fortalecer la voz y la influencia del Sur Global en la gobernanza internacional.

En el primer día de jornada también expusieron representantes de India, Pakistán, Nigeria, Qatar, Rusia, Armenia, Marruecos, Tayikistán y otras naciones.

Participantes

Bajo el lema "Empoderando al sur global, navegando cambios globales", el foro contó con la participación de 500 personas, 260 de ellos representantes de instituciones de 110 países, incluyendo delegados de África, Medio Oriente, Asia, América Latina y el Caribe. El evento reunió a periodistas, delegados de medios de comunicación, agencias gubernamentales, instituciones académicas y representantes empresariales.

Lanzamiento

En la actividad se presentó oficialmente la Red de Asociación de Comunicación Conjunta del Sur Global (Jomt), que articulará medios, universidades y centros de investigación de más de 90 países. Esta plataforma busca impulsar una red periodística que dé mayor visibilidad a las realidades, potencialidades, historias propias y experiencias de desarrollo de los países del Sur.

La actividad estuvo organizada por la Agencia de Noticias Xinhua, el Comité Provincial de Yunnan del Partido Comunista de China (PCCh) y el Gobierno Popular de Yunnan, el foro se extenderá hasta el 9 de septiembre.

El foro contó con la interpretación simultánea en 10 idiomas: chino, inglés, francés, español, portugués, ruso, árabe, lao, birmano y camboyano.

Presentaciones

La actividad estuvo amenizada con tradicionales de la cultura China y un desfile de trajes típicos.

El programa del foro incluye sesiones plenarias, talleres temáticos y presentaciones de experiencias nacionales de desarrollo, además de encuentros como el Foro sobre Tecnología de IA y Medios, el Foro del Patrimonio Mundial del Sur Global, el Diálogo Juvenil, y un espacio de intercambio cultural denominado “Té con Embajadores”.