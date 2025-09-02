A 80 años de la victoria contra el fascismo en la Segunda Guerra Mundial

Hace ochenta años, las fuerzas de la paz y la justicia de todo el mundo lucharon codo a codo como un frente unido internacional contra el fascismo, derrotaron a los agresores y conquistaron la paz para la humanidad.

La Segunda Guerra Mundial fue una calamidad sin precedentes en la historia humana. China y la Unión Soviética, los principales escenarios de guerra en Asia y Europa respectivamente, fueron el pilar de la lucha contra el militarismo y el fascismo.

Ambos países soportaron sufrimientos inmensos y realizaron enormes sacrificios. Apoyándose mutuamente y perseverando a lo largo de una lucha extraordinariamente ardua, alcanzaron la victoria final e hicieron enormes contribuciones históricas para defender la dignidad humana y reconstruir la paz mundial.

Como una de las principales fundadoras del frente unido internacional antifascista, China tiene tanto la autoridad como la responsabilidad de demostrar a la comunidad internacional que siempre ha sido fundadora, constructora y firme defensora del orden internacional de posguerra.

Se trata de un orden establecido sobre una base jurídica sólida. Se construyó a partir de una serie de declaraciones y documentos jurídicos internacionales emitidos por los Aliados contra las Potencias del Eje, que en conjunto sentaron el marco básico del sistema de posguerra.

La devastación sin precedentes de la SGM obligó a la comunidad internacional a reflexionar profundamente y a reconocer que solo creando instituciones y mecanismos eficaces para salvaguardar la paz y promover el desarrollo cooperativo podrían resolverse los conflictos y disputas. Con ese consenso compartido nacieron las Naciones Unidas y la Carta de la ONU, que proporcionaron un fundamento crucial para el establecimiento del orden internacional de posguerra y el desarrollo pacífico de la sociedad humana.

Desde su creación, la ONU ha superado numerosas dificultades y ha hecho importantes aportes en cuestiones globales que van desde el mantenimiento de la paz y la seguridad internacionales hasta el impulso del desarrollo económico y social. Como miembro permanente del Consejo de Seguridad de la ONU, China ha sostenido de manera constante el orden internacional de posguerra y ha defendido la equidad y la justicia internacionales.

Al participar en operaciones principales de la ONU, como las misiones de mantenimiento de la paz, China ha cumplido sus responsabilidades como gran país y ha desempeñado un papel importante en la salvaguardia y el apoyo de la autoridad y el estatus de la ONU.

China no solo desempeñó un papel activo durante la SGM en la configuración y establecimiento del orden internacional de posguerra, sino que también ha aportado sabiduría china a la evolución y el desarrollo de ese orden. Propuso los Cinco Principios de Coexistencia Pacífica —respeto mutuo por la soberanía y la integridad territorial, no agresión mutua, no injerencia en los asuntos internos, igualdad y beneficio mutuo, y coexistencia pacífica—, ampliamente reconocidos por la comunidad internacional.

China defiende firmemente los propósitos y principios de la Carta de la ONU y sostiene y practica el multilateralismo, lo que ha sido elogiado por la comunidad global. Como defensora de la solución pacífica de las controversias internacionales, la ONU es un guardián importante del orden internacional de posguerra.

Los propósitos y principios de la Carta de la ONU distan de estar desfasados. Sin embargo, ciertas grandes potencias los han vulnerado al perseguir el unilateralismo y la intimidación. Tales actos van en contra del curso de la historia y causan graves daños a la paz y la seguridad internacionales.

Como constructora de la paz mundial y defensora del orden internacional, China salvaguardará con determinación los frutos arduamente conquistados de la victoria en la SGM y mantendrá la equidad y la justicia internacionales. Apoyará y practicará el multilateralismo y se opondrá firmemente a la intimidación unilateral.

La Guerra de Resistencia del Pueblo Chino contra la Agresión Japonesa es parte integral de la Guerra Mundial Antifascista y realizó una contribución decisiva a la victoria final en la SGM. Este hecho histórico es innegable. Para ver correctamente la historia de la guerra, debemos mantener la visión correcta sobre la SGM y defender con firmeza la justicia histórica.

No obstante, algunos países están promoviendo el “nihilismo histórico”, desatendiendo los hechos, manipulando el discurso público y distorsionando y alterando la historia de la SGM. Están minimizando o incluso intentando borrar el inmenso aporte de China. Al sembrar divisiones en la comprensión de la historia, buscan imponer una narrativa unilateral y egoísta de la guerra y subvertir los principios que sustentan el orden internacional de posguerra. Tal comportamiento desconoce la verdad histórica y desafía la equidad y la justicia internacionales.

El Tribunal Militar Internacional para el Lejano Oriente, en Tokio —conocido como los Juicios de Tokio—, que duró dos años y siete meses desde su apertura en mayo de 1946 hasta su veredicto en noviembre de 1948, expuso los crímenes de los agresores japoneses y castigó a los principales criminales de guerra responsables de atrocidades. Defendió la majestad de la ley y salvaguardó la justicia para la humanidad.

La sentencia de los Juicios de Tokio es una piedra angular del derecho internacional contemporáneo y del orden internacional: inconmovible e incuestionable. Sin embargo, el gobierno japonés ha adoptado una postura ambigua, evasiva y, en ocasiones, no comprometida frente a la historia de su guerra de agresión, evitando diligentemente reconocer su naturaleza agresiva y reflejando una visión fundamentalmente errónea de la historia.

En cuanto a los asuntos pendientes de la guerra, el gobierno japonés ha dirigido o influido a las autoridades judiciales para invocar la “inmunidad del Estado” como pretexto para eludir su responsabilidad. La negación de los Juicios de Tokio por parte de las fuerzas de derecha japonesas es una negación de la historia de guerra de agresión de Japón, lo cual es absolutamente inaceptable.

En medio de cambios globales profundos y cargados de incertidumbre, la comunidad internacional debe tomar siempre la historia como espejo, oponerse con determinación a todas las formas de fascismo y a los remanentes del militarismo, y mantenerse alerta ante tendencias peligrosas como el apaciguamiento, el extremismo, la división y la confrontación, así como ante el socavamiento de los sistemas multilaterales. Debe mantenerse firmemente comprometida con la senda del desarrollo pacífico y la cooperación mutuamente beneficiosa.