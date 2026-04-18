Santo Domingo 23°C/26°C thunderstorm with rain

Listin Diario El Lístin diario
Suscribete
Asia

guerra medio oriente

Irán reporta 3.468 muertos en la guerra contra Israel y EEUU

De ellos, 1.701 eran civiles -incluidos al menos 254 niños- y 1.221 militares

Una columna de humo se eleva en Teherán, en Irán, tras ataques del ejército israelí el 29 de marzo de 2026.

Una columna de humo se eleva en Teherán, en Irán, tras ataques del ejército israelí el 29 de marzo de 2026.AFP

Avatar del Agencia AFP
Agencia AFPTeherán, Irán

La Fundación de los Mártires de Irán informó este sábado de al menos 3.468 muertos en las casi seis semanas de guerra contra Estados Unidos e Israel.

"Se abrió un expediente para 3.468 mártires caídos durante el reciente conflicto", declaró el director de la fundación, Ahmad Mousavi, citado por la agencia de noticias ISNA.

Un saldo anterior difundido el 12 de abril por la Organización de Medicina Legal de Irán daba cuenta de 3.375 muertos.

Desde el 8 de abril rige un frágil alto el fuego de dos semanas que en teoría expira el próximo miércoles.

Después de una primera ronda fallida de negociaciones en Pakistán, continúan las maniobras diplomáticas para una paz duradera entre Irán y Estados Unidos.

Por su parte, la ONG Human Rights Activists News Agency (HRANA), con sede en Estados Unidos, contabilizó hasta el 7 de abril al menos 3.636 muertos.

De ellos, 1.701 eran civiles -incluidos al menos 254 niños- y 1.221 militares. El estatus de las otras 714 víctimas no se precisó.

Debido a las restricciones impuestas a los medios, la AFP no pudo verificar de manera independiente estos saldos.

Tags relacionados