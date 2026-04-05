Irán asegura que operación de EEUU para rescatar a aviador "fracasó por completo"

El ejército iraní afirmó el domingo que la operación estadounidense para rescatar a un aviador de un caza estadounidense derribado "fracasó por completo".

Poco antes de esta declaración, el presidente estadounidense, Donald Trump, aseguró que el oficial fue rescatado "sano y salvo" durante una operación militar.

"La supuesta operación de rescate del ejército estadounidense, planificada como una misión de engaño y fuga en un aeropuerto abandonado del sur de Isfahán con el pretexto de recuperar al piloto de un avión derribado, fue completamente frustrada", declaró Ebrahim Zolfaghari, portavoz del mando central militar iraní.

En un mensaje en video difundido por la televisión estatal, afirmó que "dos aviones de transporte militar C‑130 y dos helicópteros Black Hawk fueron destruidos" durante la operación.

Añadió que Trump sigue con su "retórica vacía y distracción, aunque la realidad sobre el terreno demuestra la posición superior de las poderosas fuerzas armadas de Irán".

Los medios estatales difundieron imágenes de restos calcinados esparcidos en una zona desértica, de donde todavía salía humo.

La agencia de noticias Tasnim informó, por su parte, de que los ataques realizados durante la operación de rescate habían causado cinco muertos en el suroeste de Irán.

El caza‑bombardero F‑15E se había estrellado en el suroeste de Irán el viernes y sus dos ocupantes se habían eyectado en pleno vuelo.