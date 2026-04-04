Irán y EEUU compiten por encontrar al aviador del caza estadounidense

Irán y Estados Unidos rivalizan este sábado por encontrar a uno de los dos aviadores de un caza estadounidense que se estrelló en la república islámica, cuando la guerra entra en su sexta semana con bombardeos a una instalación petroquímica iraní y a la planta nuclear de Bushehr.

Según medios iraníes, Washington y Tel Aviv multiplicaron los blancos de sus ataques.

Cinco personas resultaron heridas en el bombardeo de la planta petroquímica de Mahshahr (suroeste) y un agente de seguridad murió en el sector de la central de Bushehr (sur), cuyas instalaciones no sufrieron daños, afirman.

Además, por la mañana, el norte de Teherán estaba cubierto por una espesa nube de humo gris, sin que se sepa su origen. Un periodista de la AFP oyó varias explosiones en el sector, bombardeado la víspera.

Los medios iraníes también dan cuenta de ataques a la cementera de Bandar Khamir, (sur) que no interrumpió su actividad, y a un puesto fronterizo con Irak.

A contrarreloj

Entre tanto, sigue la carrera por ser el primero en encontrar a un aviador estadounidense después de que un caza se estrellara en el suroeste de Irán.

El ejército iraní afirma haber derribado el viernes un cazabombardero norteamericano F-15E.

Uno de los dos pilotos se eyectó en pleno vuelo y fue rescatado por las fuerzas especiales, pero se desconoce la suerte del segundo, según medios de comunicación estadounidenses.

El ejército iraní también asegura haber alcanzado otro avión estadounidense, un aparato de apoyo aéreo A-10 Thunderbolt II, que posteriormente se estrelló en el Golfo.

Según el New York Times, el único piloto de un avión estadounidense que cayó cerca del estrecho de Ormuz ha sido rescatado sano y salvo.

Tras un largo silencio, la Casa Blanca se limitó a decir que el presidente Donald Trump ha "sido informado" de lo ocurrido.

En una entrevista con la NBC, Trump aseguró que esto no cambia "nada" de cara a las supuestas negociaciones con Teherán para encontrar una salida a esta guerra, que sacude la economía mundial.

Desde el comienzo de la guerra, desencadenada el 28 de febrero por una ofensiva de Estados Unidos e Israel contra Irán, ningún soldado estadounidense ha muerto ni ha sido capturado en territorio iraní. Pero 13 han fallecido en Kuwait, Arabia Saudita e Irak.

Las hostilidades han causado miles de muertos, en su gran mayoría en Irán y el Líbano.

Esconderse

El F-15E fue derribado por un sistema de defensa antiaérea de los Guardianes de la Revolución, el ejército ideológico iraní, según un portavoz militar.

El New York Times y el Washington Post afirman haber verificado fotos y vídeos de helicópteros y aviones estadounidenses sobrevolando a baja altura la zona.

La cadena de televisión estatal iraní en la región de Kohgiluyeh y Boyer-Ahmad (suroeste) difundió imágenes de los supuestos restos del aparato, y prometió una "recompensa generosa" a quien entregue al aviador.

Houston Cantwell, un antiguo piloto de la Fuerza Aérea estadounidense, explicó a la AFP que, en operaciones similares, las fuerzas especiales están en estado de alerta para rescatar a los pilotos en territorio enemigo pero "no se lanzarán a una misión suicida".

Según él, la prioridad para un piloto es "esconderse" y encontrar el mejor lugar para ser rescatado, como un claro en el bosque o la azotea de un edificio.

Ataques en el Golfo

Entre tanto Irán continúa con sus ataques a los países del Golfo, donde se encuentran intereses estadounidenses, en represalia por la ofensiva contra su territorio.

En Baréin, la caída de restos procedentes de drones interceptados causó cuatro heridos y en Dubái dos edificios sufrieron destrozos, entre ellos el de la empresa estadounidense Oracle.

En el estrecho de Ormuz, cerrado en buena medida por Teherán en represalia, un segundo buque de un armador turco ha podido cruzar, según el gobierno de Ankara.

A 500 km al oeste de este estrecho se encuentra la isla de Jark, un punto crítico para la industria energética iraní, ya que desde allí se expide en tiempos normales el 90% de las exportaciones de crudo iraní.

Donald Trump amenazó recientemente con destruir la isla si no hay acuerdo para terminar la guerra y Teherán no reabre "de inmediato" el estrecho de Ormuz, por donde transita el petróleo del Golfo, que equivale en tiempos normales a un 20% del consumo mundial.

El 13 de marzo, Estados Unidos dijo haber bombardeado objetivos militares en dicha isla, pero no infraestructuras petroleras.

De hecho, las exportaciones de petróleo iraní desde esta isla aumentaron pese a la guerra, según la agencia iraní ISNA, que cita a Musa Ahmadi, jefe de la comisión de Energía del Parlamento.