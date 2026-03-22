Irán amenaza con cerrar por completo el estrecho de Ormuz si EEUU ataca centrales eléctricas

El ejército de Irán amenazó el domingo con cerrar por completo el estratégico estrecho de Ormuz si el presidente estadounidense Donald Trump ataca las plantas eléctricas del país.

"Si se llevan a cabo las amenazas de Estados Unidos respecto a las plantas eléctricas de Irán (...) el estrecho de Ormuz quedará completamente cerrado y no volverá a abrirse hasta que nuestras plantas eléctricas destruidas hayan sido reconstruidas", afirmó el mando operativo del ejército Jatam Al Anbiya en un comunicado difundido por la televisión estatal.

Irán prácticamente ya ha cerrado esta estratégica vía marítima, pero un número relativamente reducido de buques ha podido transitar por allí, alrededor de un 5% de su volumen previo a la guerra, según la empresa de análisis Kpler.