Dos petroleros reciben un ataque en aguas territoriales de Irak que deja un muerto

Dos petroleros fueron objeto de un ataque en aguas territoriales de Irak, un hecho que Bagdad calificó este jueves como "una violación de su soberanía", en un incidente que dejó al menos un muerto mientras continúan las operaciones de rescate de las tripulaciones afectadas.

El jefe de la Célula de Seguridad de Irak, el teniente general Saad Maan, declaró a la televisión local Al Iraqiya que un miembro de la tripulación murió y 37 fueron rescatados.

Maan explicó que desplegaron seis barcos para rescatar a las tripulaciones de los dos petroleros, calificando el ataque de "cobarde acto de sabotaje".

"Este ataque constituye una violación de la soberanía iraquí e Irak se reserva el derecho a emprender acciones", subrayó el teniente general, que recordó que el Gobierno está haciendo "todo lo posible para garantizar que Irak no se convierta en parte de la guerra".

Por su parte, el director de la Compañía General de Puertos de Irak (GCPI), Farhan al Fartousi, anunció la suspensión total de las operaciones en las terminales petroleras del país tras el incidente, aunque precisó que los puertos comerciales continúan operando con normalidad.

Según explicó a la televisión estatal, uno de los buques afectados transportaba productos petrolíferos suministrados por la Organización Estatal de Comercialización de Petróleo (SOMO) y se encontraba en una zona de transferencia de carga entre barcos (STS) en el momento del incidente.

Uno de los petroleros implicados navegaba bajo bandera de Malta.

El responsable indicó que una explosión alcanzó a uno de los buques, aunque todavía se desconoce si fue resultado de un impacto directo o de un artefacto explosivo improvisado transportado por una embarcación suicida.

Equipos de rescate rescataron a 37 personas, mientras remolcadores especializados en extinción de incendios del puerto petrolero de Basora (sur de Irak) fueron desplegados para sofocar las llamas en ambos barcos. Los petroleros se encontraban a unos 56 kilómetros de la costa iraquí.

El incidente ocurre en medio de una fuerte escalada militar en Oriente Medio, marcada por enfrentamientos directos entre Israel e Irán y ataques de sus aliados en la región, lo que ha incrementado la tensión en rutas energéticas estratégicas del golfo Pérsico.