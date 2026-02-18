Corea del Norte presentó un nuevo lanzacohetes con capacidad nuclear

El líder norcoreano, Kim Jong Un, supervisó la presentación oficial de un lanzacohetes múltiple capaz de disparar ojivas nucleares hacia el Sur, informó el jueves la prensa estatal.

En una ceremonia el miércoles, Kim dio un discurso en el que promocionó el nuevo sistema de lanzamiento múltiple de cohetes de 600 milímetros como único en el mundo.

Kim afirmó que es "apropiado para un ataque especial, es decir, para cumplir una misión estratégica", según la agencia de noticias estatal KCNA, que usó un eufemismo habitual para referirse al uso nuclear.

El líder norcoreano insistió en que el sistema de armas era para uso de "disuasión" contra enemigos que no nombró.

"Cuando esta arma se utilice de verdad, ninguna fuerza podrá esperar la protección de Dios", declaró Kim, según KCNA. "Es realmente un arma maravillosa".

Pyongyang ha intensificado sus pruebas de misiles en los últimos años.

Cuando Kim visitó el mes pasado la fábrica donde se producen cohetes, funcionarios y analistas surcoreanos dijeron que podrían utilizarse en su contra, pues Corea del Sur sigue siendo el principal adversario del Norte.

Seúl está a menos de 50 kilómetros de la frontera intercoreana.

De hecho, Corea del Norte señaló el mes pasado haber derribado un dron de vigilancia, incidente que amenazó con empañar los esfuerzos del presidente surcoreano, Lee Jae Myung, por estrechar lazos con el país vecino.

Al respecto, Kim Yo Jong, la influyente hermana del líder norcoreano, dijo el jueves que "valoraba altamente" la promesa del Sur de impedir que se repitieran incursiones de ese tipo.

Los analistas señalan que esta campaña armamentística tiene como objetivo mejorar las capacidades de ataque de precisión, desafiar tanto a Estados Unidos como a Corea del Sur, y probar armas antes de potencialmente exportarlas a Rusia.