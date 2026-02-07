Santo Domingo 23°C/26°C thunderstorm with rain

Los muertos en Gaza por ataques de Israel superan los 72,000 desde el inicio de ofensiva Jerusalén

Solo 576, entre ellos mujeres y niños, han fallecido desde que entró en vigor el alto el fuego en Gaza -el pasado 10 de octubre- a través del acuerdo que impulsó Estados Unidos.

En las últimas 24 horas, el Ministerio de Sanidad de la Franja, controlado por Hamás, registró 65 fallecidos y 140 heridos que llegaron a los hospitales del enclave hasta la medianoche.

Agencia EFE

El Ministerio de Sanidad de Gaza ha elevado este sábado a 72,027 los palestinos fallecidos por ataques del Ejército de Israel desde que inició su ofensiva contra el enclave en octubre de 2023.

Solo 576, entre ellos mujeres y niños, han fallecido desde que entró en vigor el alto el fuego en Gaza -el pasado 10 de octubre- a través del acuerdo que impulsó Estados Unidos.

Las tropas israelíes que todavía controlan más del 50 % de la Franja, pese a la declarada tregua, continúan abriendo fuego prácticamente todos los días asegurando que son ataques contra "sospechosos o terroristas" de Hamás.

