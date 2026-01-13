ONG eleva a 734 los manifestantes muertos en Irán, aunque recibe informes de "miles"

La ONG Iran Human Rights (IHRNGO) elevó este martes a al menos 734 el número de manifestantes muertos en los 17 días de protestas antigubernamentales en Irán debido a la represión a manos de las fuerzas estatales, incluidos doce niños y seis mujeres, aunque recibe informes de "miles" de víctimas mortales.

La organización con sede en Oslo señaló en un comunicado que sus datos se basan en información recibida de menos de la mitad de las provincias del país y de menos del 10 % de los hospitales de Irán, por lo que "el número real de muertos probablemente se cuente en miles".

Según las cifras verificadas directamente por IHRNGO o mediante dos fuentes independientes, al menos 734 manifestantes en 15 provincias han muerto desde el inicio de las protestas, y otros "miles" han resultado heridos.

La ONG afirma que no en vano "sigue recibiendo informes de miles de personas asesinadas en diferentes ciudades y provincias de Irán".

Señala que dos fuentes independientes informaron de al menos 1.600 muertes vinculadas a las protestas solamente en la Organización de Medicina Legal de Isfahán.

Además indicó que, según la cadena Iran International, son más de 12.000 las víctimas mortales.

La ONG con sede en Noruega también recoge estimaciones que indican que el número de detenidos ha superado los 10.000.

La organización también asegura haber recibido informes que indican "que muchos de los muertos, algunos de los cuales inicialmente resultaron heridos por armas de perdigones, finalmente murieron tras recibir disparos en la cabeza o el cuello".

Por su parte, los medios estatales informaron que al menos 121 miembros de las fuerzas militares, policiales, de seguridad y judiciales de la República Islámica han muerto durante las protestas, recoge IHRNGO.

Debido al corte total de internet desde el jueves por la noche y las severas restricciones al acceso a la información, la verificación independiente de todas las cifras es extremadamente difícil, recuerda la organización.

"Una vez más (...) Iran Human Rights pide una reunión de emergencia del Consejo de Seguridad de la ONU para que adopte medidas urgentes para proteger a los ciudadanos iraníes de los asesinatos cometidos por la República Islámica", recalcó IHRNGO.