Protestas en Irán se acercan a las dos semanas mientras las autoridades intensifican su represión

Las protestas que se extienden por Irán se acercaban el sábado a la marca de las dos semanas, y el gobierno reconoció las manifestaciones en curso a pesar de la intensificación de su represión y de que la República Islámica sigue aislada del resto del mundo.

Con el acceso a internet y las líneas telefónicas cortadas, evaluar las manifestaciones desde el extranjero se ha vuelto más complicado. Pero el número de muertos en las protestas aumentó a al menos 65 y hay más de 2,300 detenidas, según la Agencia de Noticias de Activistas de Derechos Humanos, con sede en Estados Unidos. La televisora estatal iraní reportó las bajas en las fuerzas de seguridad mientras describe el control que ejercen sobre la nación.

El líder supremo iraní, el ayatolá Ali Jamenei, ha anunciado una próxima oleada de represión, a pesar de las advertencias de Estados Unidos.

"Estados Unidos apoya al valiente pueblo de Irán", escribió el secretario de Estado estadounidense, Marco Rubio, en la plataforma social X el sábado. El Departamento de Estado, por su parte, advirtió que "No jueguen con el presidente (Donald) Trump. Cuando dice que hará algo, lo dice en serio".

Televisora estatal destaca el reto de Irán en pantalla dividida

El sábado marca el inicio de la semana laboral en Irán, pero muchas escuelas y universidades impartieron sus clases online, según informó la televisión estatal iraní. Se cree que las webs internas del gobierno iraní funcionaban.

La cadena reprodujo repetidamente un arreglo orquestal marcial y enérgico de "Epopeya de Khorramshahr", del compositor iraní Majid Entezami, mientras emitía imágenes de movilizaciones progubernamentales. La canción, que se emitió constantemente durante la guerra de 12 días contra Israel, rinde homenaje a la liberación de la ciudad de Khorramshahr por parte de Irán en 1982, durante la guerra entre el país e Irak. También se ha utilizado en videos de mujeres que se cortaban el cabello en protesta por la muerte de Mahsa Amini en 2022.

"Los reportes sobre el terreno indican que la paz reinó por la noche en la mayoría de las ciudades del país", informó un conductor de la televisión estatal. "Después de que varios terroristas armados atacaran lugares públicos e incendiaran propiedades privadas anoche, no hubo noticias de ninguna concentración o caos en Teherán y en la mayoría de las provincias anoche".

Esto se contradecía directamente con un video online verificado por The Associated Press que mostraba manifestaciones en la zona de Saadat Abad, en el norte de Teherán, con lo que parecían ser miles de personas en la calle.

"¡Muerte a Jamenei!", coreaba un hombre.

La agencia noticiosa semioficial Fars, considerada cercana a la Guardia Revolucionaria paramilitar de Irán y uno de los pocos medios capaces de publicar en el extranjero, difundió imágenes de cámaras de seguridad que, según indicó, procedían de manifestaciones en Isfahan. En ellas, un manifestante parecía disparar un arma larga, mientras otros prendían fuego y lanzaban bombas incendiarias a lo que parecía ser un complejo gubernamental.

El Club de Jóvenes Periodistas, asociado a la televisora estatal, reportó que los manifestantes mataron a tres miembros de la fuerza Basij, formada por voluntarios de la Guardia, en la ciudad de Gachsaran. Además, indicó que un funcionario de seguridad murió apuñalado en la provincia de Hamadán, un policía fue asesinado en la ciudad portuaria de Bandar Abbas y otro en Gilan, y una persona más murió en Mashhad.

La televisión estatal también emitió imágenes de un servicio fúnebre al que asistieron cientos de personas en Qom, una ciudad santa chií justo al sur de Teherán.

Más manifestaciones el fin de semana

La teocracia iraní cortó el acceso a internet y las llamadas telefónicas internacionales el jueves, aunque permitió que algunos medios estatales y semioficiales publicaran. La cadena de noticias Al Jazeera, financiada por Qatar, informó en vivo desde Irán, pero parecía ser el único medio extranjero relevante capaz de trabajar.

El príncipe heredero exiliado de Irán, Reza Pahlavi, quien convocó protestas el jueves y viernes, pidió en su último mensaje a los manifestantes que salgan a las calles el sábado y domingo. Además, les pidió que lleven la antigua bandera con el león y el sol y otros símbolos nacionales utilizados durante la época del sha para "reclamar los espacios públicos como propios".

El apoyo de Pahlavi a Israel y el recibido de ese país le han reportado críticas en el pasado, especialmente después de la guerra de 12 días de junio. Los manifestantes han coreado consignas de apoyo al sha en algunas protestas, pero no está claro si se trataría de guiño a Pahlavi o de un deseo de regresar a un tiempo anterior a la Revolución Islámica de 1979.

Las manifestaciones comenzaron el 28 de diciembre por el colapso de la moneda iraní, el rial, que se cotiza a más de 1.4 millones por dólar, mientras la economía nacional sufre la presión de las sanciones internacionales, impuestas en parte debido a su programa nuclear. Las protestas se intensificaron y se convirtieron en llamados que desafían directamente a la teocracia.