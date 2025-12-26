Corea del Sur: Solicitan 10 años de prisión para expresidente por la ley marcial

Los fiscales surcoreanos solicitaron este viernes una pena de 10 años de prisión para el expresidente Yoon Suk Yeol por delitos relacionados con su fallida declaración de la ley marcial del año pasado.

Yoon suspendió brevemente el régimen civil en Corea del Sur el 3 de diciembre de 2024, la primera vez en más de cuatro décadas, lo que provocó protestas masivas y un enfrentamiento en el Parlamento.

Desde que fue destituido de su cargo en abril por el Tribunal Constitucional, se ha enfrentado a múltiples juicios por acciones relacionadas con su declaración de la ley marcial.

Los fiscales solicitaron el viernes una pena de 10 años de prisión por cargos que incluyen obstrucción a la justicia, después de que Yoon supuestamente excluyera a los miembros del gabinete de una reunión sobre su decisión y, en enero, impidiera a los investigadores detenerlo.

Se espera que un tribunal de Seúl dicte sentencia sobre el caso el próximo mes, según la agencia de noticias Yonhap.

Yoon afirmó este mes que su decisión de declarar la ley marcial estaba justificada en la lucha contra "las actividades pro-China, pro-Corea del Norte y traidoras".